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Нижегородцам напомнили порядок действий при подозрении на инсульт

22 июля 2026 13:29 Общество
Нижегородцам напомнили порядок действий при подозрении на инсульт

В последние годы в России наблюдается тревожная тенденция: случаи острого нарушения мозгового кровообращения, стали встречаться у людей моложе 40 лет. Специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского (МОНИКИ) напомнили о симптомах инсульта и подчеркнули важность своевременного обращения за медицинской помощью: в этой ситуации каждая минута имеет значение. Их рекомендации приводит 360.ru.

Домашняя диагностика

Для выявления возможного инсульта можно провести простой тест. Попросите человека улыбнуться: при нарушении кровообращения улыбка может быть асимметричной, один уголок рта опускается. Затем предложите поднять обе руки: одна из них может не подняться или опуститься. Ещё один важный признак — нарушение речи, когда человеку трудно говорить, слова звучат невнятно или речь исчезает вовсе. При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112.

Также поводом для экстренного обращения к медикам могут быть внезапная слабость или онемение одной стороны тела, сильная головная боль без очевидной причины, резкое ухудшение зрения, потеря равновесия, выраженное головокружение, спутанность сознания или его потеря. Ключевым признаком является внезапное развитие симптомов.

Врачи подчёркивают, что наиболее эффективным лечение остаётся в первые 4,5 часа после начала инсульта, поэтому нельзя ждать, что состояние улучшится самостоятельно.

Как действовать

До приезда врачей пострадавшего следует уложить, приподняв голову, обеспечить доступ свежего воздуха и ослабить стесняющую одежду. Не рекомендуется давать пищу, воду или лекарства. Если появилась рвота, голову необходимо повернуть набок. Также важно запомнить время появления первых симптомов, эта информация поможет медикам быстрее определить тактику лечения.

Причины и профилактика

Инсульт чаще всего развивается на фоне факторов риска, которые можно контролировать. К ним относятся повышенное артериальное давление, атеросклероз, сахарный диабет, нарушения сердечного ритма, курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, недостаточная физическая активность и хронический стресс.

«Хорошая новость в том, что до 80% инсультов можно предотвратить. Для этого важно регулярно контролировать артериальное давление и уровень сахара и холестерина в крови, отказаться от курения, придерживаться сбалансированного питания, больше двигаться и не пренебрегать профилактическими осмотрами. Особенно внимательными стоит быть людям старше 45 лет и тем, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы», — отметил Максим Сутормин, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ.

Если человека беспокоят регулярные головные боли, шум в ушах, головокружение или ухудшение памяти, рекомендуется в плановом порядке обратиться к неврологу.

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Теги:
Врачи Здоровье Медицина и здоровье
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