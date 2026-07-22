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Общество

Хуснуллин привел в пример проекты благоустройства Нижегородской области

22 июля 2026 10:11 Общество

Зампред правительства России Марат Хуснуллин отметил проекты благоустройства, реализованные в Нижегородской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По его словам, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года. С начала 2025 года в стране благоустроили более 8,5 тысячи территорий, включая 6,1 тысячи общественных пространств и 2,1 тысячи дворов. Кроме того, завершена реализация 261 проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Хуснуллин напомнил, что к 2030 году планируется повысить качество городской среды в опорных населенных пунктах на 30%, а к 2036 году — на 60%.

В числе успешных примеров вице-премьер назвал два проекта из Нижегородской области. В Володарске по проекту «Володарская мозаика» отреставрировали панно 1978 года, а также оборудовали фонтан, сцену, площадки для мастер-классов, детские и игровые зоны.

Еще один отмеченный проект реализован в Навашине. Здесь в рамках проекта «Путь корабела» обновили городской парк, разделив его на шесть функциональных зон. На территории появились сцена, пространства для спокойного отдыха и занятий спортом, детская площадка, пляж, пирс-причал и прогулочная набережная.

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Теги:
Благоустройство Марат Хуснуллин Правительство РФ
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