Благотворительный проект "Короб добрых дел" пройдет в Нижнем Новгороде 17-30 декабря Общество

Благотворительный проект "Короб добрых дел" пройдет в Нижнем Новгороде 17-30 декабря. Об этом сообщают организаторы.

В рамках проекта нижегородцы смогут передать новогодние подарки детям, которые по ряду причин вынуждены встречать праздники в больницах

Для этого в пяти крупнейших торговых центрах Нижнего Новгорода создадут специализированные точки сбора новогодних подарков. Планируется, что собранные подарки по лечебным учреждениям развезут актеры и аниматоры, которые также покажут детям новогоднее представление. Организаторы сообщают, что каждый человек, принявший участие в проекте, получит символичный новогодний подарок за доброту.

"Акция несет в себе тот необходимый стимул, который поможет детям скорее выздороветь, почувствовать поддержку и, несмотря на жизненные обстоятельства, отпраздновать Новый год и Рождество", - отмечают организаторы.

Акция "Короб добрых дел" проводится в Нижнем Новгороде в седьмой раз. За время существования проекта в нем приняли участие более 20 тысяч человек, собрано почти 10 тысяч подарков и состоялось 62 концерта.