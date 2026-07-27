Вирус, который молчит годами: как распознать гепатит до развития цирроза Общество

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28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Его цель — привлечь внимание к одному из самых опасных заболеваний печени, которое нередко развивается практически бессимптомно и долгое время остается незамеченным. Между тем без своевременного лечения вирусные гепатиты могут привести к циррозу, раку печени и другим тяжелым осложнениям.

О том, почему заболевание называют коварным, какие симптомы нельзя игнорировать и как снизить риск заражения, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Тихомолова.

Чем опасен гепатит

По словам специалиста, гепатит представляет собой воспаление печени, при котором постепенно разрушаются клетки органа. Причиной заболевания могут стать не только вирусы, но и злоупотребление алкоголем, неправильное питание, токсические вещества, в том числе некоторые лекарственные препараты, а также нездоровый образ жизни.

При вирусных гепатитах врачи выделяют две формы заболевания — острую и хроническую. Острая развивается сразу после заражения и обычно продолжается до шести месяцев. В этот период иммунная система пытается полностью избавиться от вируса. Если этого не происходит, заболевание может перейти в хроническую форму. Наиболее часто это касается гепатитов B и C.

Хроническое воспаление постепенно приводит к тому, что поврежденные клетки печени заменяются соединительной тканью. Так развивается фиброз. Если процесс заходит слишком далеко и значительная часть органа утрачивает свои функции, формируется цирроз печени.

Именно поэтому заболевание представляет серьезную угрозу. Печень выполняет множество жизненно важных функций: обезвреживает токсины и аллергены, участвует в обмене веществ, синтезирует гормоны и факторы свертывания крови, поддерживает необходимый уровень глюкозы и служит своеобразным резервуаром крови. Когда здоровая ткань замещается соединительной, орган постепенно перестает справляться со своими задачами. Конечной стадией может стать печеночная недостаточность, представляющая угрозу для жизни.

Какие бывают вирусные гепатиты и как происходит заражение

Сегодня известно пять основных вирусов гепатита — A, B, C, D и E. Наиболее тяжелые последствия чаще всего связаны с гепатитами B и C, которые способны переходить в хроническую форму.

Пути передачи инфекции различаются. Гепатиты A и E распространяются преимущественно фекально-оральным путем — через загрязненную воду, пищу и бытовые контакты.

Вирусы гепатитов B, C и D содержатся в биологических жидкостях человека — крови, слюне, сперме и вагинальном секрете. Заражение происходит, если вирус попадает в кровь либо на поврежденные кожу или слизистые оболочки.

К наиболее распространенным факторам риска относятся употребление инъекционных наркотиков с использованием общих шприцев, незащищенные половые контакты, передача инфекции ребенку во время родов, переливание непроверенной крови, а также проведение татуировок, пирсинга или маникюра с использованием нестерильных инструментов. Источником заражения может стать и совместное использование бритв, зубных щеток и маникюрных принадлежностей.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Распознать заболевание на ранней стадии бывает непросто. Нередко человек чувствует лишь повышенную утомляемость, снижение работоспособности, головную боль или боли в мышцах. Эти симптомы связаны с присутствием вируса в организме и не свидетельствуют о выраженном поражении печени.

Яркие признаки обычно появляются уже тогда, когда орган серьезно поврежден. У пациентов может развиться желтуха, потемнение мочи, кожный зуд, сосудистые звездочки, покраснение ладоней, боли в животе, тошнота и рвота. При тяжелом течении заболевания возможны кровотечения из вен пищевода, нарушение свертываемости крови, накопление жидкости в брюшной полости и печеночная энцефалопатия — поражение головного мозга вследствие накопления токсических веществ.

Почему важно пройти обследование

Специалисты рекомендуют не ждать появления симптомов, а регулярно проходить обследование. По словам Елены Тихомоловой, хронические вирусные гепатиты могут годами протекать практически незаметно.

Для выявления гепатита B проводится исследование крови на поверхностный антиген HBsAg. Для диагностики гепатита C выполняется анализ на антитела к вирусу (anti-HCV). Оба исследования входят в программу обязательного медицинского страхования и могут быть выполнены бесплатно по направлению участкового терапевта.

При этом положительный результат анализа на антитела к вирусу гепатита C еще не означает наличие хронического заболевания. Он лишь свидетельствует о том, что организм когда-либо контактировал с вирусом. Для подтверждения диагноза необходимо дополнительное исследование методом ПЦР, позволяющее определить наличие вируса в крови.

Как снизить риск заражения

Снизить риск заражения позволяют меры профилактики. Для гепатитов A и E основное значение имеют употребление безопасной питьевой воды, соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье овощей и фруктов, а также полноценная термическая обработка продуктов.

Для профилактики гепатитов B, C и D важно использовать только стерильные инструменты при любых процедурах, связанных с повреждением кожи, отказаться от употребления инъекционных наркотиков, не пользоваться чужими бритвами, зубными щетками и маникюрными принадлежностями, внимательно выбирать медицинские и косметологические учреждения, избегать случайных половых контактов и применять барьерные методы контрацепции.

Кроме того, эффективной мерой защиты остается вакцинация против гепатита B. Она также предотвращает заражение вирусом гепатита D.

При этом специалисты подчеркивают: полностью исключить риск инфицирования невозможно, поэтому регулярное обследование остается одной из важнейших мер сохранения здоровья.

В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, что за первые шесть месяцев 2026 года заболеваемость острыми вирусными гепатитами уменьшилась на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Показатель составил 1,05 случая на 100 000 жителей. Это на 22% ниже уровня заболеваемости в среднем по России. Вдобавок ко всему, в Нижегородской области на 20% сократилось общее число пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.