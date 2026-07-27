«Знал лично»: губернатор Глеб Никитин высказался о гибели иеромонаха Тихона

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин глубокие соболезнования в связи с гибелью исполняющего обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонаха Тихона.
Напомним, священник погиб в ДТП на трассе Центральный — Фролищи вечером 25 июля. Ему было 38 лет.
Глава региона отметил, что знал иеромонаха лично. По словам Никитина, однажды он приезжал в пустынь, где встречался с отцом Тихоном.
«Был впечатлен его добротой и человеколюбием, спокойствием, силой веры и убежденностью в правильности избранного пути», — сказал Глеб Никитин.
Губернатор добавил, что визит в это святое место наполнил его тогда невероятным чувством.
Напомним, что 21 июля нижегородцы простились с легендарным спортивным журналистом Владимиром Смирновым.
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