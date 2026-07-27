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«Знал лично»: губернатор Глеб Никитин высказался о гибели иеромонаха Тихона

27 июля 2026 11:33 Общество
Знал лично: губернатор Глеб Никитин высказался о гибели иеромонаха Тихона

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин глубокие соболезнования в связи с гибелью исполняющего обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонаха Тихона.

Напомним, священник погиб в ДТП на трассе Центральный — Фролищи вечером 25 июля. Ему было 38 лет.

Глава региона отметил, что знал иеромонаха лично. По словам Никитина, однажды он приезжал в пустынь, где встречался с отцом Тихоном.

«Был впечатлен его добротой и человеколюбием, спокойствием, силой веры и убежденностью в правильности избранного пути», — сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что визит в это святое место наполнил его тогда невероятным чувством.

Напомним, что 21 июля нижегородцы простились с легендарным спортивным журналистом Владимиром Смирновым.

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Теги:
Глеб Никитин Некролог Нижегородская митрополия
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