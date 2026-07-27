Пять рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Пять рейсов на вылет задерживаются в нижегородском аэропорту имени Чкалова, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

На данный момент отправление двух утренних рейсов в Москву авиакомпании «Россия» задерживается на 4 часа.

Утренний рейс авиакомпании RedWings в Самару ориентировочно перенесли на 13:15.

Время отправления рейса в Санкт-Петербург (SmartAvia) изменено на 15:20.

Рейс авиакомпании NordWind в Минеральные воды перенесен с 13:45 на 15:25.

Кроме того, изменилось время прибытия четырех рейсов. В частности, задерживаются прилеты двух утренних рейсов из Санкт-Петербурга. Рейс авиакомпании «Россия» задерживается на два часа и прибудет в Нижний Новгород в 14:25. В 14:40 ожидается прибытие рейса SmartAvia.

Кроме того, задерживается прибытие рейса из Сочи. Изначально самолет должен был приземлиться в приволжской столице в 13:55. Теперь его ждут в 16:30. А ночной рейс из Минвод перенесли на 22:40.

Напомним, с ночи в нижегородском аэропорту действовали ограничения в связи с беспилотной опасностью. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту.

Сообщалось, что ночью над регионом отразили атаку БПЛА.