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Общество

Стартовал прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

27 июля 2026 10:56 Общество
Стартовал прием заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России»

Фото: пресс-служба Добро.рф

20 июля открылся приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России». Документы принимаются до 19 августа включительно. Награда отмечает граждан за значительный вклад в добровольческую деятельность, героические поступки, а также за развитие донорства.

Порядок поощрения и награждения за добровольческую (волонтёрскую) деятельность нагрудным знаком «Доброволец России» утверждён постановлением правительства Российской Федерации.

«Благородные традиции милосердия, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа. Это слова президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня уже почти 10 млн добровольцев объединились в единое движение на платформе Добро.рф. И с каждым днём эта цифра растёт. Работе по вовлечению молодых людей в добровольческую и общественную деятельность уделяется особое внимание в рамках национального проекта „Молодежь и дети“. А нагрудный знак „Доброволец России“ — это символ признания тем, кто отдает свой самый ценный ресурс — время. Его соискатели — главная движущая сила волонтерства, люди, вдохновляющие окружающих на созидательный труд. Приглашаю подавать заявки и желаю успехов!» — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Федеральные и региональные органы власти, а также организации формируют предложения о награждении в адрес Федерального агентства по делам молодёжи. Физические лица, желающие заявить свою кандидатуру, могут подать заявку лично в региональный орган власти по делам молодёжи для последующей передачи в адрес Росмолодёжи. В числе обязательных документов — форма о представлении к награде, копия паспорта, согласие на обработку персональных данных и справка об отсутствии судимости.

«Интерес россиян к добровольчеству продолжает расти. К волонтёрскому сообществу присоединяются разные категории граждан: подростки, студенты, предприниматели, старшее поколение. Добровольцы помогают людям в трудных жизненных ситуациях, работают в зонах ЧС, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи, отправляются в гуманитарные миссии на Донбасс и в Новороссию. Награда „Доброволец России“ — это возможность поблагодарить на государственном уровне людей, которые по зову сердца совершают добрые дела, проявляя милосердие и неравнодушие, формируют культуру созидательного труда среди детей и молодёжи и подтверждают свою социальную активность в жизни гражданского общества через конкретные действия», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

На получение нагрудного знака «Доброволец России» могут претендовать волонтёры, которые внесли значительный вклад в добровольческую деятельность в России и заработали не менее 500 волонтёрских часов на Добро. рф за последние 3 года, или люди, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности. Помимо этого, быть представленными на нагрудный знак могут доноры (крови, плазмы, костного мозга) с большим опытом донаций и те, кто содействует развитию донорства костного мозга или стволовых клеток.

«Нагрудный знак „Доброволец России“ был учреждён правительством в развитие обновлённого федерального закона о поддержке волонтёрства. Каждый год его получают самые активные волонтёры страны — на федеральном уровне и в регионах. Награда подчёркивает ценность добровольческого движения и признание заслуг человека на самом высоком уровне», — рассказал председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро. рф Артем Метелев.

Впервые нагрудный знак «Доброволец России» вручался в 2025 году. Знаки лауреатам вручали заместители Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров и председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель экосистемы Добро. рф Артем Метелев.

Подробная информация о получении нагрудного знака «Доброволец России» доступна на сайте доброволецроссии.рф.

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Теги:
Добровольцы Награды
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