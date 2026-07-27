Нижегородский аэропорт возобновил отправку рейсов после снятия ограничений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В нижегородском аэропорту сняли ограничения, которые действовали с ночи 27 июля.

Воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы. Пассажиров призывают внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за онлайн-табло на сайте «Чкалова».

Сообщалось, что из-за ограничений в аэропорту задерживаются пять рейсов. Также изменено время прибытия четырех рейсов.