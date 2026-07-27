Нижегородский аэропорт возобновил отправку рейсов после снятия ограничений

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В нижегородском аэропорту сняли ограничения, которые действовали с ночи 27 июля.
Воздушная гавань снова принимает и отправляет рейсы. Пассажиров призывают внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за онлайн-табло на сайте «Чкалова».
Сообщалось, что из-за ограничений в аэропорту задерживаются пять рейсов. Также изменено время прибытия четырех рейсов.
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