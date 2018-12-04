Последние новости рубрики Бизнес
06 декабря 2018 11:44  [52] Три нежилых объекта в Дзержинске Нижегородской области отключены от отопления за долги в 90 тысяч рублей
05 декабря 2018 18:22  [129] Альфа-Банк вывел основные кассовые операции клиентов-юрлиц в банкоматную сеть
05 декабря 2018 16:30  [243] Нижегородский "Гидромаш" завершил планируемые в 2018 году поставки агрегатов шасси для самолетов Ил-96-300
05 декабря 2018 16:06  [260] "ЕЦМЗ" закупит рыбу для учреждений Нижнего Новгорода на сумму 16 млн рублей без конкурса
05 декабря 2018 13:37  [129] Нижегородский филиал Альфа-Банка за 9 месяцев увеличил операционную прибыль на 22%
04 декабря 2018 19:49  [1602] Скоростной катер, разработанный в Нижегородской области, победил в конкурсе "100 лучших товаров России"
04 декабря 2018 16:01  [230] "ЗВМ планирует занять 15% российского рынка производства титана", - Дмитрий Шевченко
04 декабря 2018 15:23  [309] "Объем инвестиций во второй этап программы развития ВЛЗ оценивается в 100–130 млн рублей", - Юрий Бобков
04 декабря 2018 14:44  [327] "Дробмаш" в 2019 году планирует выйти на новые рынки с импортозамещающим оборудованием", - Михаэль Мюллер
04 декабря 2018 14:35  [367] Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в этапе международного чемпионата по управлению бизнесом "Кубок Волги"
Бизнес

Три нежилых объекта в Дзержинске Нижегородской области отключены от отопления за долги в 90 тысяч рублей

06 декабря 2018 11:44  [52] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс ограничивает подачу тепловой энергии трем нежилым объектам в Дзержинске за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании 6 декабря 2018 года.

Согласно информации, объекты находятся в собственности ООО "Торговый дом "Природа", ООО "Глобус" и МУП Дзержинск "М-Сервис". Общая сумма просроченной задолженности за тепловую энергию данных организаций по состоянию на 3 декабря превышает 90 тысяч рублей.

В пресс-релизе отмечается, что 26 ноября нижегородский филиал "Т Плюс" уведомил 35 клиентов-юридических лиц о возможном ограничении подачи тепловой энергии. 32 из них полностью оплатили задолженность.

"Невыполнение потребителем тепловой энергии требования о самостоятельном ограничении режима потребления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (ч. 5 ст. 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ)", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:
Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский"
ПАО "Т Плюс".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph