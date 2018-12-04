Три нежилых объекта в Дзержинске Нижегородской области отключены от отопления за долги в 90 тысяч рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс ограничивает подачу тепловой энергии трем нежилым объектам в Дзержинске за долги. Об этом сообщает пресс-служба компании 6 декабря 2018 года.

Согласно информации, объекты находятся в собственности ООО "Торговый дом "Природа", ООО "Глобус" и МУП Дзержинск "М-Сервис". Общая сумма просроченной задолженности за тепловую энергию данных организаций по состоянию на 3 декабря превышает 90 тысяч рублей.

В пресс-релизе отмечается, что 26 ноября нижегородский филиал "Т Плюс" уведомил 35 клиентов-юридических лиц о возможном ограничении подачи тепловой энергии. 32 из них полностью оплатили задолженность.

"Невыполнение потребителем тепловой энергии требования о самостоятельном ограничении режима потребления влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (ч. 5 ст. 9.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ)", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:

Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский"

ПАО "Т Плюс".