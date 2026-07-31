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Экономика

Средняя зарплата в Нижегородской области выросла до 84,8 тысячи рублей

31 июля 2026 10:18 Экономика
Средняя зарплата в Нижегородской области выросла до 84,8 тысячи рублей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в Нижегородской области за январь-май 2026 года составила 84 821 рубль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 10,5%. Такие данные приводит Росстат.

В мае жители региона в среднем получали 88 164 рубля. По сравнению с маем 2025 года показатель вырос на 8,6%.

Среди субъектов Приволжского федерального округа регион остается в середине по уровню зарплат. Более высокие показатели за пять месяцев зафиксированы в Татарстане — 97 264 рубля, Пермском крае — 88 156 рублей и Удмуртии — 85 416 рублей.

Для сравнения, в среднем по ПФО за этот период зарплата составила 81 901 рубль, а в мае — 86 554 рубля.

В целом по России среднемесячная начисленная заработная плата за январь-май достигла 108 123 рублей, а в мае — 110 216 рублей. За год эти показатели выросли на 13,3% и 10,1% соответственно.

Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе в Нижегородской области подешевел бензин. Средняя цена автомобильного бензина составила 74,30 рубля за литр.

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Теги:
Зарплата Работа Росстат
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