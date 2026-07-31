Мария Львова-Белова предложила расширять сеть пространств для поддержки матерей Экономика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Учреждение реализует бесшовную модель социальной помощи по принципу «от рождения до старости». В его составе — семейный МФЦ, выездные мобильные бригады, а также служба сопровождения семей в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня познакомились с двумя мамами, которым здесь помогли справиться с настоящей бедой — у обеих погибли мужья. Одна из женщин осталась с девятью детьми, пережила сильнейший кризис. Специалисты помогли. Дополнительной поддержкой стал центр дневного пребывания для детей с инвалидностью „Матрёшка“. Он был запущен в рамках грантового конкурса „Центры новых возможностей“. За два года при поддержке института уполномоченных по правам ребёнка их работает уже более 30. Помощь получили почти семь тысяч детей», — рассказала Мария Львова-Белова.

Важно, чтобы такие пространства были в пешей доступности и давали родителям возможность передышки, подчеркнула она.

Также вместе с ребятами из детских учреждений Мария Львова-Белова посетила музейно-туристический комплекс города «Город мастеров».

«В этом году регион принимает рекордное количество туристов. В основном это семьи, которые проявляют неподдельный интерес к русской культуре и истории и ребята, проживающие в детском учреждении. Вместе поучаствовали в мастер-классе. По договорённости с музеем они регулярно занимаются здесь со специалистами. Это не только полезная занятость, но и профориентация для детей, которые могут связать своё будущее с древним промыслом или туристической сферой», — сказала она.