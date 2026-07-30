Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 июля 2026 11:23
Эксклюзив
Нижегородские депутаты разрешили выдавать инвесторам землю под АЗС без торгов
29 июля 2026 18:36
Правило «чет-нечет» на нижегородских АЗС отменят на один день
29 июля 2026 17:41
Три автомобиля Volga закупят для нижегородских чиновников
29 июля 2026 17:09
У нижегородского депутата арестовали 585 коров
29 июля 2026 13:43
Инфляция ускорилась до 5,5% в Нижегородской области в июне
28 июля 2026 19:28
Завод льноволокна за 2,7 млрд рублей построят в Шаранге
28 июля 2026 18:12
Эксклюзив
Производство глушителей намерены открыть в Сормовском районе
28 июля 2026 15:55
Нефтебазу с сетью АЗС продают за 210 млн рублей в Нижегородской области
28 июля 2026 15:07
Эксклюзив
Уникальное производство буровых установок наладят в Нижнем Новгороде
28 июля 2026 12:00
ВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 год
Экономика

Нижегородские депутаты разрешили выдавать инвесторам землю под АЗС без торгов

30 июля 2026 11:23 Экономика
Нижегородские депутаты разрешили выдавать инвесторам землю под АЗС без торгов

Фото: Александр Воложанин

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило поправки в региональный закон о земельных отношениях, которые предусматривают возможность предоставления участков без проведения торгов для строительства автозаправочных станций, оснащенных электрозарядной инфраструктурой. Закон принят сразу в двух чтениях, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Инициатива направлена на поддержку строительства таких объектов в рамках федеральной Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года.

Получить без торгов в аренду участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, можно при соблюдении установленных критериев. Инвестором сможет стать юридическое лицо, которое не менее двух лет до подачи заявки владело или арендовало минимум шесть действующих автозаправочных станций.

В числе обязательных условий — создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Ввести станцию в эксплуатацию необходимо не позднее двух лет с момента заключения договора аренды.

На каждой АЗС должно быть установлено не менее двух стационарных зарядных станций публичного доступа с функцией быстрой зарядки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области установлено более 125 электрозарядных станций.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЗС Законодательное собрание Инвестиции
Поделиться:
Новости по теме
28 июля 2026 15:55
Нефтебазу с сетью АЗС продают за 210 млн рублей в Нижегородской области
22 июля 2026 11:00
Правительство РФ призвало увеличить число АЗС в Нижегородской области
15 июля 2026 15:18
Карту по наличию топлива на АЗС запустили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных