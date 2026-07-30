Нижегородские депутаты разрешили выдавать инвесторам землю под АЗС без торгов Экономика

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Законодательное собрание Нижегородской области одобрило поправки в региональный закон о земельных отношениях, которые предусматривают возможность предоставления участков без проведения торгов для строительства автозаправочных станций, оснащенных электрозарядной инфраструктурой. Закон принят сразу в двух чтениях, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Инициатива направлена на поддержку строительства таких объектов в рамках федеральной Концепции развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года.

Получить без торгов в аренду участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, можно при соблюдении установленных критериев. Инвестором сможет стать юридическое лицо, которое не менее двух лет до подачи заявки владело или арендовало минимум шесть действующих автозаправочных станций.

В числе обязательных условий — создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. Ввести станцию в эксплуатацию необходимо не позднее двух лет с момента заключения договора аренды.

На каждой АЗС должно быть установлено не менее двух стационарных зарядных станций публичного доступа с функцией быстрой зарядки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области установлено более 125 электрозарядных станций.