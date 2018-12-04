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Общество

Благоустройство площади Ложкарной завершилось в Семёнове Нижегородской области

06 декабря 2018 16:36  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Благоустройство площади Ложкарной завершилось в Семёнове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 6 декабря 2018 года.

В Нижегородской области продолжаются проверки дворов и общественных пространств, которые благоустроены по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Проверки проводятся по поручению главы региона Глеба Никитина.

В Семенове по федеральной программе благоустроили площадь Ложкарную. "Это последняя, пятая площадь, которую мы обустроили. Здесь абсолютно все новое: брусчатка, тротуары, дорога, круговое движение, парковки. У нас здесь на площади находится музей ремесел, поэтому мы предусмотрели, чтобы автобусы с туристами могли останавливаться", - отметил глава администрации Семеновского городского округа Николай Носков.

Николай Носков рассказал, что дизайн-проект площади создавали в нижегородском строительном университете. Также на площади организовали пешеходные зоны, уличное освещение, высадили деревья и кустарники. В стиле местного традиционного промысла "Федосеевской игрушки" здесь установили детскую площадку. На благоустроенной площади появились новые скамьи, урны и скульптурные композиции из дерева. А для проведения массовых мероприятий здесь организовали площадку с амфитеатром. Общий объем финансирования по площади Ложкарной по программным мероприятиям составил около 7,7 млн рублей.

Кроме того, на площади Ложкарной перенесли коммуникации линий связи и электроснабжения, отремонтировали фасады зданий, уложили новое асфальтовое покрытие на дорогах и тротуарах, а также капитально отремонтировали водопровод и теплотрассу. Общая сумма подготовительных работ составила около 8,14 млн рублей.

Объем финансирования на 2018 год из бюджетов всех уровней, включая мероприятия по обустройству парков, составил 1 млрд 172 млн рублей.

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