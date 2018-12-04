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Экономика

Нижегородская область рассчитывает увеличить товарооборот за счет регионов РФ в 3 раза

06 декабря 2018 18:50  [334] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область рассчитывает увеличить товарооборот за счет регионов РФ в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информацию о готовности области увеличить товарооборот озвучила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Она сказала, что, например, по итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области с одной только Москвой составил около 130 млрд рублей, что сопоставимо с товарооборотом всех стран ближнего зарубежья, а товарооборот с Калужской областью, который составил около 35 млрд рублей - больше, чем товарооборот, например, с Германией.

"Считаю, что кроме сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья нам необходимо в приоритетном порядке расширять взаимодействие с российскими регионами-партнерами", - сказала Ольга Гусева.

По ее мнению, сотрудничество с российскими регионами будет способствовать росту товарооборота как минимум в 3 раза: с 800 млрд рублей в 2017 году до 2,5 трлн рублей к 2035 году.

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