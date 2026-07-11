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Пять участков дорог обновят в Кстовском районе за 820 млн рублей

11 июля 2026 16:49 Экономика
Пять участков дорог обновят в Кстовском районе за 820 млн рублей

В Кстовском районе планируют отремонтировать почти 29,2 км дорог регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог». Начальная цена контракта составляет 820,28 млн рублей. Средства предусмотрены из областного бюджета Нижегородской области.

Работы разделены на пять этапов. В порядок приведут участок трассы Кстово — Дальнее Константиново — дорога Нижний Новгород — Саратов (11−18 км), а также несколько подъездов: к селам Работки и Кадницы от трассы М-7 «Волга», к деревням Малая Ельня и Красноселово, а также подъезд к деревне Прокошево и селу Ляписи.

Общая протяженность всех участков составит 29,191 км.

Сроки выполнения работ различаются в зависимости от этапа. Часть объектов планируют отремонтировать в 2027 году — с мая по июль. Остальные участки будут приводить в порядок в 2028 году — с мая по август. Полностью исполнить контракт должны до 12 октября 2028 года.

Финансирование распределено по годам: в 2026 году средства не предусмотрены, в 2027 году направят 183,7 млн рублей, в 2028 году — 636,5 млн рублей.

Также документацией предусмотрено привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО. Их доля должна составить 40% от цены контракта.

Ранее сообщалось, что более 30 км трассы Р-158 расширят до четырех полос в Нижегородской области.

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Теги:
ГУАД Дороги Ремонт дорог
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