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Андрей Дахин: «Россия в части топлива оказывается зависимой от внешних государств»

10 июля 2026 18:42 Экономика
Андрей Дахин: «Россия в части топлива оказывается зависимой от внешних государств»

Профессор НИУ РАНХиГС, доктор философских наук Андрей Дахин считает, что перебои с поставками бензина переросли в системный кризис, затрагивающий региональный, корпоративный и федеральный уровни.

По его словам, в Нижегородской области к началу июля поставки бензина АИ-92 и АИ-95 сократились примерно на 25%, тогда как спрос вырос на 60−70%. В этих условиях власти региона приняли ряд оперативных мер, однако, по мнению эксперта, не все из них одинаково эффективны.

Так, Дахин считает, что при введении QR-кодов необходимо учитывать интересы жителей небольших населенных пунктов, где многие пользуются кнопочными телефонами и сталкиваются с нестабильным интернетом. Кроме того, особый порядок отпуска топлива, по его мнению, стоит предусмотреть для владельцев маломерных судов.

Не убежден эксперт и в эффективности допуска на АЗС по четным и нечетным номерам автомобилей.

«Этот прием не прибавляет количества бензина и не снижает суточное потребление. Но он же создает дополнительный повод залиться чуть-чуть в запас», — отметил Дахин.

При этом он положительно оценил усиление контроля за ценами, увеличение лимитов отпуска топлива «в одни руки», а также работу волонтеров, помогающих организовать очереди. По мнению эксперта, к регулированию движения возле крупных заправок можно активнее привлекать и сотрудников ГИБДД.

Однако такие меры способны лишь временно снизить напряженность, считает Дахин. Главной проблемой остается увеличение объемов поставок топлива, что уже зависит от возможностей нефтяных компаний и решений федеральных властей.

Эксперт также обратил внимание, что одной из обсуждаемых федеральных мер стал импорт бензина. «Это означает, что отечественных резервных мощностей больше нет, и Россия в части топлива оказывается зависимой от внешних государств», — сказал он.

По мнению Дахина, нынешняя ситуация поднимает более глубокие вопросы.

«Контуры топливного кризиса не только высвечивают эти вопросы более чем рельефно, но и намечают рамочные ответы», — считает эксперт.

Он убежден, что стране необходима такая социально-экономическая модель, «где выгодно перерабатывать нефть, а не продавать ее, выгодно строить заводы, производить и внедрять передовые технологии».

Полный комментарий эксперта читайте здесь.

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Теги:
Андрей Дахин Бензин Мнения
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