Андрей Дахин: «Россия в части топлива оказывается зависимой от внешних государств»

Профессор НИУ РАНХиГС, доктор философских наук Андрей Дахин считает, что перебои с поставками бензина переросли в системный кризис, затрагивающий региональный, корпоративный и федеральный уровни.
По его словам, в Нижегородской области к началу июля поставки бензина АИ-92 и АИ-95 сократились примерно на 25%, тогда как спрос вырос на 60−70%. В этих условиях власти региона приняли ряд оперативных мер, однако, по мнению эксперта, не все из них одинаково эффективны.
Так, Дахин считает, что при введении QR-кодов необходимо учитывать интересы жителей небольших населенных пунктов, где многие пользуются кнопочными телефонами и сталкиваются с нестабильным интернетом. Кроме того, особый порядок отпуска топлива, по его мнению, стоит предусмотреть для владельцев маломерных судов.
Не убежден эксперт и в эффективности допуска на АЗС по четным и нечетным номерам автомобилей.
«Этот прием не прибавляет количества бензина и не снижает суточное потребление. Но он же создает дополнительный повод залиться чуть-чуть в запас», — отметил Дахин.
При этом он положительно оценил усиление контроля за ценами, увеличение лимитов отпуска топлива «в одни руки», а также работу волонтеров, помогающих организовать очереди. По мнению эксперта, к регулированию движения возле крупных заправок можно активнее привлекать и сотрудников ГИБДД.
Однако такие меры способны лишь временно снизить напряженность, считает Дахин. Главной проблемой остается увеличение объемов поставок топлива, что уже зависит от возможностей нефтяных компаний и решений федеральных властей.
Эксперт также обратил внимание, что одной из обсуждаемых федеральных мер стал импорт бензина. «Это означает, что отечественных резервных мощностей больше нет, и Россия в части топлива оказывается зависимой от внешних государств», — сказал он.
По мнению Дахина, нынешняя ситуация поднимает более глубокие вопросы.
«Контуры топливного кризиса не только высвечивают эти вопросы более чем рельефно, но и намечают рамочные ответы», — считает эксперт.
Он убежден, что стране необходима такая социально-экономическая модель, «где выгодно перерабатывать нефть, а не продавать ее, выгодно строить заводы, производить и внедрять передовые технологии».
Полный комментарий эксперта читайте здесь.
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