Четыре судна в один день заложили на предприятии под Богородском Экономика

Фото: ГК «Р-Флот»

На судостроительном комплексе ГК «Р-Флот» в Богородском округе состоялась торжественная закладка четырех судов — судно-нефтесборщик проекта ROS2406, несамоходную баржу-площадку проекта RBD2808, буксир-толкач проекта RPT2507 и несамоходную трюмную баржу проекта RHB2007NS.

В церемонии приняли участие замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, замглавы минпромторга региона Владимир Балакин, депутат Заксобрания Рустам Досаев, генеральный директор группы компаний Алексей Клепиков и глава МСУ Алексей Коротков.

По словам Егора Полякова, судостроение остается одной из ключевых отраслей промышленности региона. Он отметил, что в Нижегородской области строят суда на подводных крыльях, краболовов-процессоров, круизные лайнеры и электрические пассажирские суда. Сегодня основу отрасли составляют 18 крупных и средних предприятий, а «Р-Флот» является важной частью этой системы.

«Здорово, что наши предприятия загружены заказами на годы вперед», — подчеркнул он.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов назвал ГК «Р-Флот» одним из ключевых судостроительных предприятий региона. По его словам, в 2024 году при участии группы компаний на судостроительных площадках по всей России были построены и переданы заказчикам 29 судов, в том числе два, полностью спроектированных и изготовленных на площадке в Богородском округе. Еще два судна находятся в стадии строительства.

Максим Черкасов также отметил, что за 20 лет работы предприятие построило более 1,2 тысячи судов различного назначения, включая пассажирские, промысловые, стоечные и грузовые суда, земснаряды, буксиры-толкачи, вспомогательный флот и суда специального назначения.

Судно-нефтесборщик предназначено для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях крупных водохранилищ и озер. Буксир-толкач будет использоваться для буксировки и толкания судов и плавучих объектов различных типов. Несамоходная баржа-площадка предназначена для перевозки грузов, техники и оборудования и рассчитана на грузоподъемность до 100 тонн. Открытая несамоходная трюмная баржа предназначена для перевозки песка, гравия, щебня и других минерально-строительных материалов, ее грузоподъемность составляет до 90 тонн.

Во время мероприятия также наградили сотрудников предприятия.

Как сообщил генеральный директор ГК «Р-Флот» Алексей Клепиков, работа компании строится на взаимодействии четырех предприятий: в Нижнем Новгороде разрабатывают технические проекты и документацию, в Богородске производят оборудование, а в поселке Окский суда проходят основные этапы строительства. По его словам, в компании работают более 200 человек.

«Сегодня мы отмечаем юбилей компании, награждаем сотрудников за доблестную работу и строим планы на будущее. Помимо заложенных четырех судов, сейчас в рамках инвестиционного проекта мы продолжаем строительство двух универсальных земснарядов», — сказал Алексей Клепиков.