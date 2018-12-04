Нижегородцы за 11 месяцев увеличили сумму ипотечных кредитов в 1,5 раза - до 45,6 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители нижегородской области за 11 месяцев 2018 года привлекли в банках 45,6 млрд рублей в качестве ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), что в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

За январь-октябрь 2018 года в области выдано почти 26 ИЖК - это на 38,3% больше, чем годом ранее.

На 1 ноября ипотечный портфель заемщиков в Нижегородской области увеличился на 21,7% и составил 117,9 млрд рублей.

"Уровень просроченной задолженности остается низким и продолжает сокращаться. Так, на 1 ноября 2017 года он составлял 0,93%, а на 1 ноября 2018 года - 0,86%", - сказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

В пресс-службе сообщили также, что в октябре 2018 года нижегородцам выдано 3 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 5,5 млрд руб. Эта сумма на 28% больше, чем в октябре прошлого года.

В Волго-Вятском ГУ ЦБ добавили, что на высокие темпы выдачи ипотеки в первую очередь влияют кредитные ставки, которые оставались на достаточно низком уровне. Например, в октябре 2018 года средневзвешенная ставка по ИЖК составила в Нижегородской области 9,41% (равнялась общероссийскому уровню), что на 0,52 п.п. меньше значения в октябре 2017 года.

В январе-октябре 2018 года средневзвешенная ставка в регионе по ИЖК также совпадала с общероссийским уровнем (9,54%).