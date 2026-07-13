Нижегородской области списали 21,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам Экономика

С начала года правительство России приняло решение о списании регионам 276,8 млрд рублей по бюджетным кредитам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.

Мера затронула 67 регионов. В совокупности объем списания составил около 12% от общего долга субъектов по бюджетным кредитам. При этом эффект для территорий оказался различным.

Нижегородская область оказалась среди регионов, которым списали больше всего в денежном выражении. Ей сократили долг на 21,6 млрд рублей — это примерно 17% от всей суммы задолженности перед федеральным бюджетом.

Больше всего в абсолютных цифрах списали Московской области (30,5 млрд рублей), Краснодарскому краю (24,1 млрд) и Татарстану (23,7 млрд).

Цыпкин пояснил, что объем списания для каждого региона зависит от размера вложений в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие проекты развития. По его мнению, такие условия создают стимул для местных властей активнее инвестировать в инфраструктуру и экономику, что в перспективе должно привести к положительным долгосрочным эффектам.

Наименьшее сокращение долга зафиксировано в Крыму — 5,8 млн рублей, что составляет около 0,1% задолженности. В числе регионов с минимальными суммами списания также Ненецкий автономный округ — 99,5 млн рублей или 23% долга, Чукотский автономный округ — 226,6 млн рублей или 3%, Забайкальский край — 241,4 млн рублей или 1% и Мурманская область — 364,5 млн рублей, что составляет 2% задолженности.

Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области сократился почти на 6,5 млрд рублей.