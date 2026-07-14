Почти 47 млн рублей направит ННГУ на реконструкцию бывшего кафе «Аквариум»

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На реконструкцию бывшего кафе «Аквариум» ННГУ направит 46,6 млн рублей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в вузе.
Подрядчика выбрали по итогам конкурсной процедуры. Сейчас контракт находится на стадии заключения. Завершить ремонт планируют в четвёртом квартале текущего года.
Ранее сообщалось, что проект капитального ремонта получил одобрение государственной экспертизы. Согласно документации, здание переоборудуют под культурно-выставочный центр. В университете уточнили, что приоритетным остаётся вариант размещения в обновлённом здании регионального отделения информационного центра «ТАСС».
Прежде в здании на Покровке университет планировал открыть собственный пресс-центр и учебные аудитории. В конце 2025 года появилась информация о возможном создании в бывшем кафе культурного центра с музейным пространством.
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