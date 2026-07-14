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Почти 47 млн рублей направит ННГУ на реконструкцию бывшего кафе «Аквариум»

14 июля 2026 14:50 Экономика
Почти 47 млн рублей направит ННГУ на реконструкцию бывшего кафе «Аквариум»

Фото: "Яндекс Карты"

На реконструкцию бывшего кафе «Аквариум» ННГУ направит 46,6 млн рублей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в вузе.

Подрядчика выбрали по итогам конкурсной процедуры. Сейчас контракт находится на стадии заключения. Завершить ремонт планируют в четвёртом квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что проект капитального ремонта получил одобрение государственной экспертизы. Согласно документации, здание переоборудуют под культурно-выставочный центр. В университете уточнили, что приоритетным остаётся вариант размещения в обновлённом здании регионального отделения информационного центра «ТАСС».

Прежде в здании на Покровке университет планировал открыть собственный пресс-центр и учебные аудитории. В конце 2025 года появилась информация о возможном создании в бывшем кафе культурного центра с музейным пространством.

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Теги:
Вузы ННГУ Реконструкция
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