Продавец бензина получил предупреждение нижегородского ФАС из-за роста цен Экономика

Территориальные управления ФАС выдали предупреждения нескольким участникам топливного рынка в регионах России, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

В Нижегородской области предупреждение получил индивидуальный предприниматель, реализующий топливо на заправках под брендами ESCO и «Газпромнефть». Мониторинг выявил изменение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на этих заправках. Ведомство считает, что в действиях предпринимателя содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.

По данным на 7 июля 2026 года, цена за литр АИ-95 на заправках ESCO достигала 179 рублей.

Аналогичные предупреждения получили компании в Кирове, Саратове и Удмуртии, а также Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что с начала года бензин в Нижегородской области подорожал почти на 13%.