Почти на 13% подорожал бензин в Нижегородской области с начала года Экономика

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области в июне 2026 года зафиксировали рост стоимости автомобильного топлива. Об этом свидетельствуют данные Нижегородстата.

Средняя цена бензина АИ-92 составила 68,52 рубля за литр. За месяц эта марка подорожала на 7,72%, а по сравнению с декабрем 2025 года — на 13,20%.

Литр АИ-95 в среднем обходился автомобилистам в 73,62 рубля. Его стоимость увеличилась на 7% к маю и на 12,5% к декабрю прошлого года.

Бензин АИ-98 и выше в июне продавался в среднем по 94,62 рубля за литр. За месяц цена выросла на 1,44%, а с декабря — на 7,37%.

Средняя стоимость дизельного топлива достигла 80,11 рубля за литр. По сравнению с маем дизель подорожал на 6,3%, а относительно декабря 2025 года — на 10,64%.

В целом средняя цена автомобильного бензина в регионе за июнь увеличилась на 7,17%. По сравнению с декабрем прошлого года рост составил 12,68%.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут заправиться два раза подряд на одной АЗС, но при условии. Подробности здесь.