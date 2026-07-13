Спрос на рабочих в Нижегородской области вырос на 36% Экономика

Фото: Александр Воложанин

В июне спрос на сотрудников в Нижегородской области вырос на 13% по сравнению с маем. По данным hh.ru, активнее всего компании искали рабочих специалистов, а также сотрудников в сфере строительства и недвижимости.

Больше всего новых предложений появилось для рабочих специалистов. За месяц компании разместили 5,6 тысячи таких вакансий — это на 36% больше, чем в мае. Существенную динамику показала и сфера строительства и недвижимости: число предложений выросло на 29% и достигло 3,6 тысячи. Аналогичный прирост отмечен в науке и образовании — плюс 29% за месяц.

В десятку направлений с самой заметной положительной динамикой также вошли высший и средний менеджмент, где спрос увеличился на 24%. В транспортно-логистической отрасли количество вакансий выросло на 21%, до 2,7 тысячи. В производстве и сервисном обслуживании зафиксирован рост на 20% — до 3,5 тысячи предложений.

Кроме того, на 20% увеличился спрос в автомобильном бизнесе и сельском хозяйстве. В розничной торговле прирост составил 19% — всего открыто 2,8 тысячи вакансий. В сфере управления персоналом и тренингов работодатели разместили на 12% больше предложений, чем месяцем ранее.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что, несмотря на сезон отпусков, компании не сбавляют темпы подбора. По ее словам, рост произошел при одинаковом количестве рабочих дней в мае и июне. Она добавила, что бизнес заранее формирует кадровый резерв, чтобы избежать дефицита сотрудников во второй половине года. Увеличение числа вакансий в образовательной сфере эксперт связала с подготовкой к новому учебному году, а рост спроса на рабочих — с необходимостью закрытия производственных задач.

Среди направлений с наибольшим приростом спроса самые высокие средние зарплаты предлагают руководителям высшего и среднего звена — 120,6 тысячи рублей. В автомобильном бизнесе работодатели готовы платить в среднем 115,3 тысячи рублей, в сельском хозяйстве — 109,6 тысячи. В строительстве и недвижимости средний уровень предложения составляет 101,2 тысячи рублей.

В транспортной и логистической сфере средняя зарплата достигает 99,7 тысячи рублей, у рабочего персонала — 93,8 тысячи. В производстве и сервисном обслуживании работодатели предлагают около 91,6 тысячи рублей, специалистам по управлению персоналом — 71,1 тысячи. В розничной торговле средний уровень оплаты составляет 58,2 тысячи рублей, а в науке и образовании — 54,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число регионов с самой высокой скоростью трудоустройства в стране. В среднем нижегородцам требуется 23 дня.