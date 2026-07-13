Нижегородская область вошла в число лидеров по скорости трудоустройства Экономика

Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородская область стала одним из регионов с самой высокой скоростью трудоустройства. По итогам первого квартала 2026 года жителям в среднем требуется 23 дня, чтобы найти работу.

Такие данные привел Минтруд РФ после анализа результатов комплексной модернизации центров занятости в регионах страны. Нижегородская область показала одни из лучших показателей по эффективности проекта.

Обновление службы занятости проходит в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В регионе модернизация охватила всю сеть центров занятости и проводилась с 2021 по 2026 год. Предварительные итоги подвели в 29 субъектах первой и второй очереди, в числе которых была и Нижегородская область.

Главный результат — сокращение времени поиска работы. Сейчас на это у нижегородцев уходит в среднем 23 дня. В 2025 году показатель составлял 22 дня, а в 2024-м — 63 дня. Несмотря на изменившиеся внешние условия, региону удалось сохранить высокую скорость трудоустройства практически на прежнем уровне.

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что итоги первого квартала 2026 года подтвердили эффективность проведенных преобразований.

Положительная динамика отмечается и в работе с безработными. Средний срок пребывания граждан на регистрационном учете в центрах занятости составляет 58 дней.

По словам и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елены Видяевой, модернизация изменила сам подход к организации работы. Именно внедрение клиентоцентричных сервисов, адресный подбор вакансий и более активная работа с работодателями помогли сократить путь от обращения до выхода на работу до 23 дней.

В 2025 году в 17 регионах страны по нацпроекту «Кадры» модернизировали более 480 центров занятости. В целом по России обновлено уже свыше 1 200 кадровых центров. В Нижегородской области модернизация затронула 54 центра.

Ранее сообщалось, что выпускникам из других регионов готовы платить до 225 тысяч рублей за переезд на работу в Нижегородскую область.