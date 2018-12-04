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Культура и отдых

Премьера фильма "Максим Горький. Буревестник слова" пройдёт в нижегородском "Арсенале" 7 декабря

07 декабря 2018 09:41  [84] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Премьерный показ документального фильма "Максим Горький. Буревестник слова" пройдёт в нижегородском "Арсенале" 7 декабря 2018 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Закрытый кинопоказ пройдет в рамках Международного литературного фестиваля им. А.М. Горького и ознаменует закрытие года 150-летия великого русского писателя в Нижегородской области.

Идея создания нового документального фильма о жизни и творчестве Максима Горького возникла в рамках подготовки Международного литературного фестиваля им. М. Горького. Над картиной работала команда кинематографистов телекомпании "Формат ТВ" во главе с Оксаной Барковской и Игорем Прокопенко.

На премьере авторы фильма "Максим Горький. Буревестник слова" расскажут об идее картины и ее воплощении после сеанса.

Напомним, что Международный литературный фестиваль им. М. Горького собрал в Нижнем Новгороде российских и зарубежных писателей. В рамках фестиваля были организованы творческие вечера, мастер-классы для молодых литераторов по прозе и поэзии, "литературные десанты" отправились в Арзамас, Дивеево, Городец, Павлово, Семенов, Дальнее Константиново. Всего было проведено более 100 встреч с писателями в школах, техникумах, университетах, библиотеках, музеях, центрах культуры. Фестиваль получил высокую оценку не только российских деятелей культуры, но и писателей из-за рубежа.

СПРАВКА:
Оксана Барковская - генеральный продюсер группы компаний "Формат ТВ", академик Академии российского телевидения, академик Национальной ассоциации телерадиовещателей России, семикратный лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ, лауреат премии "Золотое перо России", лауреат премии ООН, лауреат премии Службы внешней разведки.

Игорь Прокопенко – художественный руководитель телекомпании "Формат ТВ", российский документалист, журналист, телеведущий, писатель и создатель развлекательных программ, заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании "РЕН ТВ", семикратный лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ, лауреат премии ФСБ.

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