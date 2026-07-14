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Культура и отдых

13 исторических зданий продала нижегородская «Регнедвижимость» в 2026 году

14 июля 2026 12:20 Культура и отдых
13 исторических зданий продала нижегородская Регнедвижимость в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года казенное предприятие «Регнедвижимость» реализовало 13 зданий, представляющих историческую ценность. Об этом ИА «Время Н» сообщили в организации.

Из общего числа проданных объектов восемь имеют статус объектов культурного наследия.

В предприятии также добавили, что до конца текущего года в Нижнем Новгороде планируется завершить реставрацию трех ОКН. Так, В домах №№ 95 и 97 на улице Ильинской разместятся административно-офисные помещения и апартаменты.

А в «Доме Чардымова» на улице Большой Печерской, 54а, после восстановления откроется предприятие общепита. Отметим, что ранее завершили восстановление и ввели в эксплуатацию расположенное рядом исторического «Дома Самгина».

Ранее сообщалось, что «Регнедвижимость» выставила на торги лот, включающий сразу четыре исторических здания в центре Нижнего Новгорода, в том числе выявленный объект культурного наследия «Дом мещанина Я.К. Рыбина». Они были куплены ООО «ОКТАВА» за 38,37 млн рублей.

Также среди проданных объектов — дом №5 по улице Шевченко рядом с ИТ-кампусом, ОКН «Дом В. М. Рукавишникова» на Большой Печерской.

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Теги:
ОКН торги
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