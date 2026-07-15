Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 июля 2026 19:02
Обновленный Тайный сад откроется в нижегородских «Заповедных кварталах»
15 июля 2026 17:36
Семьи участников СВО посетили нижегородский планетарий
15 июля 2026 09:17
Инвестор возьмется за восстановление трех памятников архитектуры в Арзамасе
14 июля 2026 18:14
Эксклюзив
Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон
14 июля 2026 16:31
Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России
14 июля 2026 12:20
13 исторических зданий продала нижегородская «Регнедвижимость» в 2026 году
14 июля 2026 09:26
Более тысячи гостей объединил семейный фестиваль «Ромашковый луг» в Арзамасе
13 июля 2026 16:00
Почти 250 млн рублей выделили на благоустройство площади у Святых врат в Дивееве
13 июля 2026 12:40
Группа «Тату» рассказала, чем их впечатлил Нижний Новгород
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Культура и отдых

Обновленный Тайный сад откроется в нижегородских «Заповедных кварталах»

15 июля 2026 19:02 Культура и отдых
Обновленный Тайный сад откроется в нижегородских «Заповедных кварталах»

Фото: «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС»

В квартале церкви Трех Святителей 18 июля после обновления начнет работу Тайный сад на улице Славянской, 3.

Несколько лет назад это место представляло собой заброшенный двор, а теперь превратилось в уютный усадебный сад с пряными травами, новыми дорожками и площадкой для небольших мероприятий, посвященных традициям усадебной жизни нижегородцев конца XIX-начала XX века.

По словам директора АНО «АСИРИС» Екатерины Крюнас, пространство создавали как место, где можно познакомиться с усадебными традициями. Здесь планируют проводить встречи, вместе варить варенье и рассказывать о том, как жили горожане больше ста лет назад.

В день открытия посетители смогут посмотреть, как собирают вишню, и вместе с экспертом по исторической кулинарии приготовить варенье по старинным рецептам.

Как рассказала руководитель проекта «Заповедные кварталы» Нина Ершова, на окраинах Нижнего Новгорода раньше не было регулярных садов и оранжерей. Вместо этого здесь существовали свободные сады и небольшие цветники, где жители выращивали растения, собирали ягоды и плоды.

В течение дня в Тайном саду будут проводить чаепития из самовара.

Днем запланирована гастрономическая программа «История пикника», посвященная традициям загородных обедов и чаепитий XIX века. Для участия нужна предварительная регистрация.

Также в саду пройдут игры, популярные у горожан более ста лет назад, — крокет, серсо и другие.

Вход в Тайный сад и на все мероприятия, кроме программы «История пикника», будет бесплатным по предварительной регистрации. После открытия пространство будет работать с четверга по воскресенье с 12:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что на месте аварийного дома на Студеной в Нижнем Новгороде появится музыкальный салон с кофейней.

0+

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИРИС История
Поделиться:
Новости по теме
07 июля 2026 15:32
Старинные лодки-долблёнки обнаружили дайверы на дне нижегородской реки
30 июня 2026 11:47
Эксклюзив
Белую башню Нижегородского кремля открыли спустя почти 200 лет
23 июня 2026 16:46
Послания из прошлого нашли реставраторы в исторических дверях ННГАСУ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных