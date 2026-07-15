Обновленный Тайный сад откроется в нижегородских «Заповедных кварталах» Культура и отдых

Фото: «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС»

В квартале церкви Трех Святителей 18 июля после обновления начнет работу Тайный сад на улице Славянской, 3.

Несколько лет назад это место представляло собой заброшенный двор, а теперь превратилось в уютный усадебный сад с пряными травами, новыми дорожками и площадкой для небольших мероприятий, посвященных традициям усадебной жизни нижегородцев конца XIX-начала XX века.

По словам директора АНО «АСИРИС» Екатерины Крюнас, пространство создавали как место, где можно познакомиться с усадебными традициями. Здесь планируют проводить встречи, вместе варить варенье и рассказывать о том, как жили горожане больше ста лет назад.



В день открытия посетители смогут посмотреть, как собирают вишню, и вместе с экспертом по исторической кулинарии приготовить варенье по старинным рецептам.

Как рассказала руководитель проекта «Заповедные кварталы» Нина Ершова, на окраинах Нижнего Новгорода раньше не было регулярных садов и оранжерей. Вместо этого здесь существовали свободные сады и небольшие цветники, где жители выращивали растения, собирали ягоды и плоды.

В течение дня в Тайном саду будут проводить чаепития из самовара.



Днем запланирована гастрономическая программа «История пикника», посвященная традициям загородных обедов и чаепитий XIX века. Для участия нужна предварительная регистрация.



Также в саду пройдут игры, популярные у горожан более ста лет назад, — крокет, серсо и другие.



Вход в Тайный сад и на все мероприятия, кроме программы «История пикника», будет бесплатным по предварительной регистрации. После открытия пространство будет работать с четверга по воскресенье с 12:00 до 20:00.

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