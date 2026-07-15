Инвестор возьмется за восстановление трех памятников архитектуры в Арзамасе Культура и отдых

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Три объекта культурного наследия восстановят в центре Арзамаса. Об этом в своем Max-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нового собственника получили здание городской думы и управы, гостиница Подсосовых и Лабаз. На торги их выставляли единым лотом, так как несмотря на то что здания возводились в разные периоды, в совокупности они образуют целостный архитектурный ансамбль улицы Гостиного ряда — объекта культурного наследия, памятника архитектуры и градостроительства регионального значения.

Объекты перешли инвестиционному холдингу «АВА Групп». Компании предстоит провести их реставрацию. После завершения работ в исторических зданиях могут появиться туристические и культурные пространства.

Как подчеркнул Глеб Никитин, регион последовательно вовлекает историческую недвижимость в общественный оборот.

«Такой подход позволяет сохранять памятники архитектуры, привлекать частные инвестиции и создавать новые точки роста для развития туризма и исторических городов Нижегородской области», — отметил Глеб Никитин.

Другие объекты исторической недвижимости, которым требуется инвестор, представлены на портале купитьокн.рф.

Ранее сообщалось, что ООО «ОКТАВА» приобрело четыре исторических здания в центре Нижнего Новгорода, которые также выставлялись на торги единым лотом.