Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России

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Туристический маршрут «Выходные с хохломой» из Нижегородской области стал победителем Национальной премии в области народных художественных промыслов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем MAX-канале.
Маршрут знакомит туристов с традициями Семеновской земли и знаменитым народным промыслом. Гости могут побывать у мастера-ложкаря, увидеть, как создаются хохломские изделия, а затем попробовать себя в роли мастеров и самостоятельно расписать деревянную ложку и матрешку.
По словам Глеба Никитина, победа стала общей заслугой мастеров, которые сохраняют уникальные традиции, и команды, развивающей туристический потенциал региона.
В прошлом году число посетителей маршрута увеличилось на 11%. «Выходные с хохломой» провели более 28 тысяч человек.
Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова за награду и высокую оценку достижений Нижегородской области в туристической сфере.
«Мы продолжим открывать красоту народного искусства гостям Нижегородской области», — подчеркнул Никитин.
Напомним, развитие туризма входит в число ключевых задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на развитие туристической инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии и подготовку специалистов.
Ранее сообщалось, что туристический налог принес бюджету Нижнего Новгорода 31,4 млн рублей за полгода.
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