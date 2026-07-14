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Культура и отдых

Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России

14 июля 2026 16:31 Культура и отдых
Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

Туристический маршрут «Выходные с хохломой» из Нижегородской области стал победителем Национальной премии в области народных художественных промыслов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем MAX-канале.

Маршрут знакомит туристов с традициями Семеновской земли и знаменитым народным промыслом. Гости могут побывать у мастера-ложкаря, увидеть, как создаются хохломские изделия, а затем попробовать себя в роли мастеров и самостоятельно расписать деревянную ложку и матрешку.

По словам Глеба Никитина, победа стала общей заслугой мастеров, которые сохраняют уникальные традиции, и команды, развивающей туристический потенциал региона.

В прошлом году число посетителей маршрута увеличилось на 11%. «Выходные с хохломой» провели более 28 тысяч человек.

Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова за награду и высокую оценку достижений Нижегородской области в туристической сфере.

«Мы продолжим открывать красоту народного искусства гостям Нижегородской области», — подчеркнул Никитин.

Напомним, развитие туризма входит в число ключевых задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на развитие туристической инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии и подготовку специалистов.

Ранее сообщалось, что туристический налог принес бюджету Нижнего Новгорода 31,4 млн рублей за полгода.

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Теги:
Награды Туризм Хохлома
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