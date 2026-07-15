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Культура и отдых

Семьи участников СВО посетили нижегородский планетарий

15 июля 2026 17:36 Культура и отдых
Семьи участников СВО посетили нижегородский планетарий

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

20 членов семей участников специальной военной операции побывали в Нижегородском планетарии им. Г.М. Гречко.

«Главный приоритет сегодня — чтобы участники СВО и члены их семей чувствовали себя защищёнными. В области действует больше 50 мер поддержки — это реальные инструменты, которые помогают людям в самых разных жизненных ситуациях: от выплат и льгот до юридической и психологической помощи. Также с начала специальной военной операции мы отправили более 400 тонн гуманитарного груза — это серьёзный вклад нашего региона в общее дело защиты страны. Но есть и другая сторона: такие простые вещи, как поход в планетарий. Это возможность для семьи побыть вместе, отдохнуть, увидеть, как светятся глаза детей. Это тоже поддержка, и она не менее важна, чем любые другие меры», — отметил участник СВО, заместитель руководителя координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей АНО «Центр общественных связей — Нижегородский дом народного единства», победитель предварительного голосования «Единой России» Владимир Петрухов.

Для гостей показали полнокупольную программу «Парад планет 2. Комета из дальнего космоса». В центре сюжета — Земля, которая переживает, что люди устремляются к звёздам и могут забыть о родной планете. Тем временем коварные астероиды замышляют столкновение кометы с Землёй. Программа увлекательно рассказывает о размерах планеты, её материках и океанах, многообразии жизни, а также демонстрирует сезонное звёздное небо.

«Раньше я мало интересовался космосом, но сегодня узнал много нового, и это меня действительно увлекло. Космос оказался очень интересным, и мне захотелось изучать его дальше», — сказал 13-летний Денис.

«Программа — замечательная! Мне было интересно ничуть не меньше, чем моему сыну. Здорово, что это не просто увлекательно, но и познавательно. Спасибо огромное организаторам. Мы отлично и с пользой провели время. Думаю, что теперь будем чаще посещать Планетарий», — добавила мама Мария.

Такие встречи помогают семьям военнослужащих отвлечься от повседневных забот, провести время вместе и узнать что-то новое. Поддержка защитников и их близких остаётся одним из ключевых направлений работы «Единой России» и входит в число приоритетов Народной программы партии.




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Теги:
Единая Россия СВО
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