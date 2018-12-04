Суд обязал предпринимателя снести незаконно построенный шиномонтаж в Нижнем Новгороде Бизнес

Суд обязал предпринимателя снести незаконно построенный шиномонтаж в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, Арбитражный суд истребовал у индивидуального предпринимателя часть земельного участка и обязал освободить его от строения.

Ранее, по итогам проверки было установлено, что ИП без законных оснований разместил шиномонтаж на земельном участке, принадлежащем городской администрации.

По факту выявленного нарушения было внесено представление, однако предприниматель отказался исполнить требования прокурора. Прокурор обратился с иском в суд, который его поддержал. Решение суда не вступило в законную силу.