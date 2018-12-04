Сварщик "Теплоэнерго" признан лучшим в своей профессии в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба Теплоэнерго

Электрогазосварщик "Теплоэнерго" признан лучшим в своей профессии в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежегодный очередной областной смотр-конкурс профессионального мастерства по профессии электрогазосварщик среди предприятий ЖКХ Нижегородской области прошел 6 декабря на базе ресурсного центра "Арзамасского техникума строительства и предпринимательства". В финал прошли 20 сварщиков из Дзержинска, Сарова, Заволжья, Арзамаса и Нижнего Новгорода.

Конкурс проходил в два этапа. Первый - теоретический - самопрезентация и проверка теоретических знаний участников. На втором этапе проверялись практические навыки. Участникам необходимо было собрать и сварить стальные трубы двух диаметров двумя способами - электродуговой и газовой сваркой.

По итогам конкурса участники из числа сотрудников Теплоэнерго завоевали сразу две награды. "Бронза" основного конкурса досталась электрогазосварщику аварийно-ремонтной службы АО "Теплоэнерго" Алексею Благушину. Электрогазосварщик района тепловых сетей "Нагорный" АО "Теплоэнерго" Александр Ушаков получил приз в номинации "Лучший молодой рабочий". Среди участников до 35 лет он набрал наибольшее количество баллов.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин рассказал, что на областной конкурс отправились лучшие сотрудники предприятия, прошедшие предварительный внутренний конкурс.

"В Теплоэнерго работает большой коллектив профессионалов, и мы гордимся нашими слесарями, сварщиками, операторами котельных, водителями и т.д. Наши сотрудники ежегодно занимают призовые места на конкурсах профмастерства, получают ведомственные, областные и городские награды. И такие заслуги мы не оставляем без материального поощрения: за профессионализм лучшим из лучших предприятие выплачивает дополнительные надбавки к заработной плате, единовременные премии", - сказал Илья Халтурин.