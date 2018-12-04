Неизвестные под видом сотрудников МЧС предлагают нижегородцам проверить пожарную безопасность и купить оборудование Общество

Неизвестные под видом сотрудников МЧС предлагают нижегородцам проверить пожарную безопасность и купить оборудование. О появлении мошенников сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области 7 декабря 2018 года.

По телефону доверия МЧС жители рассказали о том, что к ним домой приходят некие люди в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС России. Они просят провести проверки помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, после чего предлагают приобрести и установить автономные пожарные извещатели.

Нижегородцев просят по подобных случаях звонить в полицию по номеру "102".

В управлении напоминают, что сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение.

Кроме того, подразделения и должностные лица МЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.