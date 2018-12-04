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Экономика

Родителям новорожденных тройняшек в Дзержинске выделили по 550 тысяч рублей

07 декабря 2018 14:38  [49] Экономика
Заседание Думы Дзержинска

Заседание Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Родителям новорожденных тройняшек в Дзержинске Нижегородской области выделили по 550 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Выделение материальной помощи предусматривают поправки в бюджет города на 2018 год, которые внесли депутаты Думы.

Поправки предполагают увеличение расходов и доходов бюджета на 29,7 млн рублей. Таким образом доходы бюджета составили 4,6 млрд рублей, расходы - 4,8 млрд рублей, дефицит остался прежним - 177,8 млн рублей.

Изменение расходов за счет местного бюджета на этот год предусматривает дополнительные траты, в том числе, на приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, находящихся под опекой из социально незащищенных категорий семей и одаренных детей (598,9 тысячи рублей).

Кроме того, резервный фонд администрации города пополнен на 1,5 млн рублей и увеличены расходы на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений, централизованной бухгалтерии, учреждений образования в общей сумме 9,3 млн рублей.

Еще 608,7 тысяч рублей будут направлены на возмещение выпадающих доходов организаторам школьного питания при приостановлении образовательного процесса в образовательных организациях в связи с капитальным ремонтом зданий.

Скорректированный бюджет также предусматривает 195,9 тысяч рублей на закупку спецодежды добровольной пожарной команде.

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