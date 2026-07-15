Анонимные опросы о давлении на бизнес запустили в Нижегородской области Экономика

Фото: Максим Герасимов

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий пригласил представителей бизнеса принять участие в анонимных опросах, посвященных административному и силовому давлению.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, результаты исследования планируется использовать при подготовке рекомендаций и инициатив, направленных на защиту прав предпринимателей и улучшение делового климата в регионе.

«Для того чтобы отстаивать интересы бизнеса, мы должны обладать оперативной информацией о том, как чувствуют себя субъекты предпринимательской деятельности, со стороны каких контрольно-надзорных и силовых структур есть перегибы при проверках», — отметил Павел Солодкий.

По его словам, анонимный формат опросов позволяет получить объективную картину происходящего.

Напомним, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 2026 году Нижегородская область заняла второе место среди российских регионов, в том числе улучшив показатели по критерию безопасности ведения бизнеса.

Принять участие в опросах, посвященных административному и силовому давлению на бизнес, можно до 1 сентября на инвестиционном портале Нижегородской области. После завершения сбора ответов организаторы проанализируют полученные данные и опубликуют результаты.

Кроме того, предприниматели могут получить бесплатную юридическую консультацию и помощь специалистов аппарата уполномоченного через официальный портал или по телефону 8 (831) 430-33-73.

Ранее сообщалось, что число проверок бизнеса региональными и муниципальными органами контроля сократилось на 10% в Нижегородской области.