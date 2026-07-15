Продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин Экономика

Фото: Александр Воложанин

Дефицит бензина в Нижегородской области уже несколько недель остается одной из главных тем для жителей региона. Рост цен на топливо, длинные очереди на АЗС и ограничения на заправку вызывают опасения, что ситуация может отразиться и на стоимости продуктов питания.

Проблемы с наличием топлива на автозаправках возникли еще в конце июня. Для снижения нагрузки на АЗС в регионе ввели правило четных и нечетных дней. Теперь автомобили с номерами, начинающимися на четную цифру, могут заправляться только по четным датам, а машины с нечетными номерами — по нечетным.

Кроме того, на сетевых заправках действуют ограничения на объем топлива. На АЗС «Лукойла» за один раз отпускают не более 40 литров бензина, на «Газпромнефти» и «Татнефти» — до 30 литров. Для дизельного топлива лимит составляет до 200 литров.

В беседе с «КП-Нижний Новгород» заведующий кафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор экономических наук, профессор Александр Золотов предположил, что причиной дефицита мог стать ажиотажный спрос на бензин, даже если объемы поставок не сокращались. При этом повышение стоимости топлива на независимых АЗС способно оказать давление на цены товаров, которые доставляются автомобильным транспортом.

«С учетом экстренных мер, принимаемых государством на всех уровнях, топливная проблема теряет остроту. Если эта проблема примет затяжной характер, то это скажется, прежде всего, на тех сферах, которые связаны с перевозками товаров автотранспортом. Это, например, оптовая и розничная торговля. При подорожании дизельного топлива возрастут издержки сельскохозяйственных предприятий», — отметил Александр Золотов.

По оценке эксперта, в случае роста цен на топливо стоимость продуктов питания может увеличиться на 3−15%. Если бензин подорожает на 30%, это способно прибавить к стоимости товаров от 1% до 4,5%.

При этом такой сценарий не является неизбежным. Как пояснил Александр Золотов, продавцы могут отказаться от повышения цен, чтобы сохранить объемы продаж. Кроме того, часть перевозок может быть переведена с автомобильного транспорта на железнодорожный, а некоторые перевозчики — перейти на использование газового топлива.

«На самом деле управление структурой издержек позволяет нивелировать рост одной составляющей за счет сокращения величины других. Проблемы автотранспорта могут привести к частичному переключению спроса на услуги других видов перевозок, например, железнодорожного транспорта. Не исключены попытки использовать ситуацию для повышения цен на услуги альтернативных перевозчиков», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что с начала года бензин в регионе подорожал почти на 13%.

Ответы на главные вопросы о том, как теперь заправляться в Нижегородской области, читайте здесь.