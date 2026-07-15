На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 июля 2026 13:30
Продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин
15 июля 2026 12:50
Промкомплекс за 3,5 млрд рублей появится в ОЭЗ «Кулибин» на Бору
15 июля 2026 11:37
Эксклюзив
Бюджет Нижнего Новгорода вырастет еще на 19,2 млн рублей
15 июля 2026 11:29
Нижегородцы рассказали, какую зарплату хотят получать летом
15 июля 2026 10:11
Анонимные опросы о давлении на бизнес запустили в Нижегородской области
15 июля 2026 08:11
Нижегородские фермеры получат почти 118 млн рублей от региона
14 июля 2026 14:50
Эксклюзив
Почти 47 млн рублей направит ННГУ на реконструкцию бывшего кафе «Аквариум»
14 июля 2026 13:56
ВТБ: заёмщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить
14 июля 2026 10:28
Продавец бензина получил предупреждение нижегородского ФАС из-за роста цен
14 июля 2026 10:00
Почти на 13% подорожал бензин в Нижегородской области с начала года
Экономика

Продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин

15 июля 2026 13:30 Экономика
Продукты могут подорожать в Нижегородской области из-за роста цен на бензин

Фото: Александр Воложанин

Дефицит бензина в Нижегородской области уже несколько недель остается одной из главных тем для жителей региона. Рост цен на топливо, длинные очереди на АЗС и ограничения на заправку вызывают опасения, что ситуация может отразиться и на стоимости продуктов питания.

Проблемы с наличием топлива на автозаправках возникли еще в конце июня. Для снижения нагрузки на АЗС в регионе ввели правило четных и нечетных дней. Теперь автомобили с номерами, начинающимися на четную цифру, могут заправляться только по четным датам, а машины с нечетными номерами — по нечетным.

Кроме того, на сетевых заправках действуют ограничения на объем топлива. На АЗС «Лукойла» за один раз отпускают не более 40 литров бензина, на «Газпромнефти» и «Татнефти» — до 30 литров. Для дизельного топлива лимит составляет до 200 литров.

В беседе с «КП-Нижний Новгород» заведующий кафедрой экономической теории и методологии Института экономики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор экономических наук, профессор Александр Золотов предположил, что причиной дефицита мог стать ажиотажный спрос на бензин, даже если объемы поставок не сокращались. При этом повышение стоимости топлива на независимых АЗС способно оказать давление на цены товаров, которые доставляются автомобильным транспортом.

«С учетом экстренных мер, принимаемых государством на всех уровнях, топливная проблема теряет остроту. Если эта проблема примет затяжной характер, то это скажется, прежде всего, на тех сферах, которые связаны с перевозками товаров автотранспортом. Это, например, оптовая и розничная торговля. При подорожании дизельного топлива возрастут издержки сельскохозяйственных предприятий», — отметил Александр Золотов.

По оценке эксперта, в случае роста цен на топливо стоимость продуктов питания может увеличиться на 3−15%. Если бензин подорожает на 30%, это способно прибавить к стоимости товаров от 1% до 4,5%.

При этом такой сценарий не является неизбежным. Как пояснил Александр Золотов, продавцы могут отказаться от повышения цен, чтобы сохранить объемы продаж. Кроме того, часть перевозок может быть переведена с автомобильного транспорта на железнодорожный, а некоторые перевозчики — перейти на использование газового топлива.

«На самом деле управление структурой издержек позволяет нивелировать рост одной составляющей за счет сокращения величины других. Проблемы автотранспорта могут привести к частичному переключению спроса на услуги других видов перевозок, например, железнодорожного транспорта. Не исключены попытки использовать ситуацию для повышения цен на услуги альтернативных перевозчиков», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что с начала года бензин в регионе подорожал почти на 13%.

Ответы на главные вопросы о том, как теперь заправляться в Нижегородской области, читайте здесь.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЗС Бензин экономика
Поделиться:
Новости по теме
14 июля 2026 17:40
Эксклюзив
Нижегородским чиновникам рекомендовали сократить поездки на служебных авто
14 июля 2026 15:12
Эксклюзив
«Здесь все заодно»: истории волонтеров, помогающих нижегородцам на АЗС
14 июля 2026 10:28
Продавец бензина получил предупреждение нижегородского ФАС из-за роста цен
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных