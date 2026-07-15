Нижегородские фермеры получат почти 118 млн рублей от региона

Фото:
В Нижегородской области утвержден перечень получателей субсидий на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса в 2026 году. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.
Финансирование предусмотрено областным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Средства распределят между победителями отбора, проведенного министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.
По направлению «Грант на развитие фермерского хозяйства» поддержку получат 11 заявителей. Размер грантов составляет от 4,68 млн до 30 млн рублей.
Еще два проекта поддержаны в рамках гранта «Агромотиватор». По ним выделено по 5 млн рублей.
Общий объем финансирования по утвержденному перечню составляет почти 118 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти планируют ввести субсидирование для предприятий, работающих в сфере племенного животноводства.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+