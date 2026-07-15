Нижегородские фермеры получат почти 118 млн рублей от региона Экономика

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В Нижегородской области утвержден перечень получателей субсидий на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса в 2026 году. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

Финансирование предусмотрено областным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Средства распределят между победителями отбора, проведенного министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

По направлению «Грант на развитие фермерского хозяйства» поддержку получат 11 заявителей. Размер грантов составляет от 4,68 млн до 30 млн рублей.

Еще два проекта поддержаны в рамках гранта «Агромотиватор». По ним выделено по 5 млн рублей.

Общий объем финансирования по утвержденному перечню составляет почти 118 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти планируют ввести субсидирование для предприятий, работающих в сфере племенного животноводства.