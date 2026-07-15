Городец и Заволжье снова включили в программу льготной семейной ипотеки Экономика

Фото: Александр Воложанин

С 1 июля Городец и Заволжье вернулись в программу льготной семейной ипотеки. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.

«Банки теперь могут одобрять льготную семейную ипотеку на вторичном рынке в двух наших городах», — добавил он.

Программа семейной ипотеки позволяет семьям с детьми до шести лет (включительно) оформить ипотечный кредит или рефинансировать ранее полученный по ставке не более 6% годовых на весь срок кредитования. Средства можно направить на покупку жилья на первичном рынке, строительство жилого дома по договору подряда с расчётами через эскроу-счета. В отдельных случаях допускается покупка жилья на вторичном рынке, но только в населенных пунктах, где строится не более двух многоквартирных домов.

Перечень городов, где действует программа, утверждает ДОМ.РФ. Список обновляется раз в полгода. В январе 2026 года из него были исключены Городец и Заволжье.

Сейчас в списке — 21 город Нижегородской области: Балахна, Ветлуга, Володарск, Городец, Заволжье, Княгинино, Лукоянов, Лысково, Навашино, Павлово, Ворсма, Горбатов, Первомайск, Перевоз, Семенов, Сергач, Урень, Чкаловск, Шахунья, Саров и Кулебаки. В то же время в нем нет Богородска, который еще зимой там был.

Ранее сообщалось, что российские банки в очередной раз снизили ставки по рыночной ипотеке: на новостройки до 19,22%, а на вторичном рынке — до 18,84%.