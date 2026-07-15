Нижегородцы рассказали, какую зарплату хотят получать летом Экономика

Самые высокие зарплатные ожидания у жителей Нижегородской области в июне оказались у руководителей и специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. Такие данные приводит hh.ru.



При этом каждый второй опрошенный заявил, что не готов соглашаться на меньшую зарплату ради сохранения нынешней работы или гарантированного трудоустройства.

Наиболее высокие ожидания по доходу у руководителей — 150 тысяч рублей при средней предлагаемой зарплате в 120,6 тысячи рублей. На такой же доход рассчитывают специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу, но среднее предложение для них заметно ниже — 107,1 тысячи рублей.



В десятку сфер с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли информационные технологии (100 тысяч рублей при предложении в 74,7 тысячи), производство и сервисное обслуживание (100 тысяч против 91,6 тысячи), сельское хозяйство (100 тысяч при предложении 109,6 тысячи), строительство и недвижимость (100 тысяч против 101,2 тысячи), добыча сырья (99,8 тысячи против 97,4 тысячи), автомобильный бизнес (90 тысяч при предложении 115,3 тысячи), закупки (90 тысяч против 79,7 тысячи), а также маркетинг, реклама и PR (80 тысяч при предложении 79,6 тысячи).



При этом в некоторых сферах компании готовы платить даже больше, чем ожидают сами кандидаты. Такая ситуация сложилась в сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости, а также в автомобильном бизнесе. Это связано с тем, что работодатели активно конкурируют за квалифицированных сотрудников.



В то же время в управлении, IT, производстве, закупках и экспертных направлениях соискатели рассчитывают на более высокие зарплаты, чем готовы предложить работодатели.



Чаще всего не готовы снижать свои зарплатные ожидания сотрудники автомобильного бизнеса — таких оказалось 55%. Следом идут работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), строительной отрасли (50%) и руководители (49%).



Самыми гибкими в вопросе зарплаты оказались специалисты в сфере IT — 47% из них готовы рассмотреть предложение с более низкой оплатой. Также чаще идут на уступки соискатели из сферы безопасности (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%), а также искусства, развлечений и массмедиа (35%).

Ранее сообщалось, что нижегородцы мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей.