Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 июля 2026 11:37
Эксклюзив
Бюджет Нижнего Новгорода вырастет еще на 19,2 млн рублей
15 июля 2026 11:29
Нижегородцы рассказали, какую зарплату хотят получать летом
15 июля 2026 10:11
Анонимные опросы о давлении на бизнес запустили в Нижегородской области
15 июля 2026 08:11
Нижегородские фермеры получат почти 118 млн рублей от региона
14 июля 2026 14:50
Эксклюзив
Почти 47 млн рублей направит ННГУ на реконструкцию бывшего кафе «Аквариум»
14 июля 2026 13:56
ВТБ: заёмщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить
14 июля 2026 10:28
Продавец бензина получил предупреждение нижегородского ФАС из-за роста цен
14 июля 2026 10:00
Почти на 13% подорожал бензин в Нижегородской области с начала года
13 июля 2026 15:44
Спрос на рабочих в Нижегородской области вырос на 36%
13 июля 2026 12:49
Туристический налог принес Нижнему Новгороду 31,4 млн рублей
Экономика

Нижегородцы рассказали, какую зарплату хотят получать летом

15 июля 2026 11:29 Экономика
Нижегородцы рассказали, какую зарплату хотят получать летом

Самые высокие зарплатные ожидания у жителей Нижегородской области в июне оказались у руководителей и специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. Такие данные приводит hh.ru.

При этом каждый второй опрошенный заявил, что не готов соглашаться на меньшую зарплату ради сохранения нынешней работы или гарантированного трудоустройства.

Наиболее высокие ожидания по доходу у руководителей — 150 тысяч рублей при средней предлагаемой зарплате в 120,6 тысячи рублей. На такой же доход рассчитывают специалисты по стратегии, инвестициям и консалтингу, но среднее предложение для них заметно ниже — 107,1 тысячи рублей.

В десятку сфер с самыми высокими зарплатными ожиданиями также вошли информационные технологии (100 тысяч рублей при предложении в 74,7 тысячи), производство и сервисное обслуживание (100 тысяч против 91,6 тысячи), сельское хозяйство (100 тысяч при предложении 109,6 тысячи), строительство и недвижимость (100 тысяч против 101,2 тысячи), добыча сырья (99,8 тысячи против 97,4 тысячи), автомобильный бизнес (90 тысяч при предложении 115,3 тысячи), закупки (90 тысяч против 79,7 тысячи), а также маркетинг, реклама и PR (80 тысяч при предложении 79,6 тысячи).

При этом в некоторых сферах компании готовы платить даже больше, чем ожидают сами кандидаты. Такая ситуация сложилась в сельском хозяйстве, строительстве и недвижимости, а также в автомобильном бизнесе. Это связано с тем, что работодатели активно конкурируют за квалифицированных сотрудников.

В то же время в управлении, IT, производстве, закупках и экспертных направлениях соискатели рассчитывают на более высокие зарплаты, чем готовы предложить работодатели.

Чаще всего не готовы снижать свои зарплатные ожидания сотрудники автомобильного бизнеса — таких оказалось 55%. Следом идут работники сельского хозяйства (52%), производства и сервисного обслуживания (51%), строительной отрасли (50%) и руководители (49%).

Самыми гибкими в вопросе зарплаты оказались специалисты в сфере IT — 47% из них готовы рассмотреть предложение с более низкой оплатой. Также чаще идут на уступки соискатели из сферы безопасности (39%), маркетинга, рекламы и PR (37%), а также искусства, развлечений и массмедиа (35%).

Ранее сообщалось, что нижегородцы мечтают о зарплате в 205 тысяч рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Работа Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2026 11:55
Нижегородская область вошла в число лидеров по скорости трудоустройства
06 июля 2026 16:47
Нижегородцам выплатили более 98 млн рублей задержанной зарплаты
06 июля 2026 10:11
Отрасль IT стала самой высокооплачиваемой в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных