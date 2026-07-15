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Экономика

Промкомплекс за 3,5 млрд рублей появится в ОЭЗ «Кулибин» на Бору

15 июля 2026 12:50 Экономика
Промкомплекс за 3,5 млрд рублей появится в ОЭЗ «Кулибин» на Бору

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Нижегородской области на территории особой экономической зоны «Кулибин» в городе Бор планируется построить промышленно-производственный комплекс с готовыми промышленными площадями. Участок для реализации проекта управляющая компания ОЭЗ — Корпорация развития Нижегородской области — предоставила в аренду холдингу AVA Group.

Комплекс общей площадью до 90 тыс. кв. метров планируется возвести в три очереди. Ввод первой очереди в эксплуатацию намечен на 2029 год.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, бизнес проявляет высокий интерес к готовым промышленным площадкам, обеспеченным необходимой инженерной инфраструктурой. По его словам, сочетание преференций особой экономической зоны и готовых производственных помещений позволит компаниям существенно сократить сроки реализации проектов и повысит инвестиционную привлекательность региона.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский сообщил, что комплекс станет еще одним шагом для удовлетворения спроса бизнеса на площадки «под ключ». Инвестор сможет продавать помещения или сдавать их в аренду резидентам ОЭЗ. Планируемый объем инвестиций в проект составит 3,5 млрд рублей.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что в регионе продолжается системное развитие инвестиционной инфраструктуры. По его словам, большая часть промышленно-производственных корпусов на площадке ОЭЗ в Дзержинске уже зарезервирована резидентами, несмотря на то что объекты еще не введены в эксплуатацию. «Рассчитываем, что будущий комплекс привлечет в ОЭЗ „Кулибин“ еще больше инвесторов», — сказал он.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» была создана в мае 2020 года в Дзержинске. В настоящее время ее площадь составляет 842 га. В состав ОЭЗ входят государственная площадка, а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». В ноябре 2025 года правительство России приняло решение о расширении территории зоны на 117 га за счет площадки в городе Бор.

Резиденты ОЭЗ «Кулибин» могут воспользоваться налоговыми льготами. В частности, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет, до 5% — в следующие пять лет и до 14,5% — в последующий период. Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспортного налога.

Нижегородская область третий год подряд занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив. Улучшение инвестиционного климата является одной из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что белорусско-российское предприятие, занимающееся производством трамваев, планирует перезапустить производство на территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области. При этом часть сотрудников придется сократить.

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Теги:
Инвестиции ОЭЗ Промышленность
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