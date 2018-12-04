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Политика

Нижегородские политтехнологи "ПолитProject" второй год подряд получают профессиональную премию РАПК

07 декабря 2018 15:18  [78] Политика
Символ премии РАПК

Символ премии РАПК

Нижегородские политтехнологи центра региональных проектов "ПолитProject" второй год подряд получают престижную профессиональную премию Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Об этом сообщает пресс-служба центра.

"Премия РАПК - это российский политический Оскар, вручаемый по итогам прошедшего сезона. Центр региональных политических и социальных проектов "ПолитProject" стал обладателем этой премии в двух номинациях", - говорится в сообщении.

Политтехнологи центра получили премию в номинациях "Лучший агитационный видеоролик кампании" и "Лучшее событие кампании". В прошлом году премия присуждалась в номинации "Лучшая линейка агитационных печатных материалов кампании".

Церемония вручения премии прошла 6 декабря в Москве. Управляющими партнерам центра "ПолитProject" являются политтехнологи Виктор Афонин, Максим Минеев и Сергей Мощенков. На церемонии центр "ПолитProject" представлял директор Сергей Мощенков.

На суд жюри был представлен презентационный ролик кандидата в депутаты ГД РФ Дмитрия Сватковского, который создавался для повышения уровня узнаваемости и изменение имиджа кандидата. Отдав призовое место в номинации данному ролику, жюри тем самым отметило работу команды политтехнологов во время предвыборной кампании в Нижегородской области. Критериями оценки работ в данной номинации были эффективность ролика, его графическое исполнение, содержание и уникальность контента, электоральный эффект.

Работа команды центра "ПолитProject" была так же отмечена в номинации "Лучшее событие кампании". Победителем в этой номинации стал мобилизационный проект "Голосовать легко!", реализованный политтехнологами во время президентской кампании в республике Коми.

По словам президента РАПК Алексея Куртова "на получение премии всегда претендуют множество проектов, конкуренция очень серьезная, в том числе и в номинациях "Лучший видеоролик" и "Лучшее событие кампании". Получение премии в этих номинациях означает признание на общероссийском уровне качества работы этой команды во время предвыборных кампаний прошедшего сезона. Материалы, разработанные Сергеем Мощенковым и его коллегами действительно очень качественные и интересные, что и было оценено членами жюри".

На прошедшей в марте 2018 церемонии награждения команда центра "ПолитProject" получила премию РАПК в номинации "Лучшая линейка агитационных печатных материалов кампании" по итогам избирательной кампании во Владивостоке в 2017 году.

СПРАВКА:
Премия РАПК - ежегодная общефедеральная и крупнейшая в России премия в области политических технологий. Награждение проводится в 13 номинациях, таких как "Лучшее событие кампании", "Лучший агитационный видеоролик", "Лучший сайт, страница в соц.сети или блог кандидата", "Лучшая линейка агитационных печатных материалов" и пр.

В жюри премии входят признанные специалисты в области электоральных и политических процессов, политические консультанты и практикующие политтехнологи.

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