Нижегородские политтехнологи "ПолитProject" второй год подряд получают профессиональную премию РАПК Политика

Символ премии РАПК

Нижегородские политтехнологи центра региональных проектов "ПолитProject" второй год подряд получают престижную профессиональную премию Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). Об этом сообщает пресс-служба центра.

"Премия РАПК - это российский политический Оскар, вручаемый по итогам прошедшего сезона. Центр региональных политических и социальных проектов "ПолитProject" стал обладателем этой премии в двух номинациях", - говорится в сообщении.

Политтехнологи центра получили премию в номинациях "Лучший агитационный видеоролик кампании" и "Лучшее событие кампании". В прошлом году премия присуждалась в номинации "Лучшая линейка агитационных печатных материалов кампании".

Церемония вручения премии прошла 6 декабря в Москве. Управляющими партнерам центра "ПолитProject" являются политтехнологи Виктор Афонин, Максим Минеев и Сергей Мощенков. На церемонии центр "ПолитProject" представлял директор Сергей Мощенков.

На суд жюри был представлен презентационный ролик кандидата в депутаты ГД РФ Дмитрия Сватковского, который создавался для повышения уровня узнаваемости и изменение имиджа кандидата. Отдав призовое место в номинации данному ролику, жюри тем самым отметило работу команды политтехнологов во время предвыборной кампании в Нижегородской области. Критериями оценки работ в данной номинации были эффективность ролика, его графическое исполнение, содержание и уникальность контента, электоральный эффект.

Работа команды центра "ПолитProject" была так же отмечена в номинации "Лучшее событие кампании". Победителем в этой номинации стал мобилизационный проект "Голосовать легко!", реализованный политтехнологами во время президентской кампании в республике Коми.

По словам президента РАПК Алексея Куртова "на получение премии всегда претендуют множество проектов, конкуренция очень серьезная, в том числе и в номинациях "Лучший видеоролик" и "Лучшее событие кампании". Получение премии в этих номинациях означает признание на общероссийском уровне качества работы этой команды во время предвыборных кампаний прошедшего сезона. Материалы, разработанные Сергеем Мощенковым и его коллегами действительно очень качественные и интересные, что и было оценено членами жюри".

На прошедшей в марте 2018 церемонии награждения команда центра "ПолитProject" получила премию РАПК в номинации "Лучшая линейка агитационных печатных материалов кампании" по итогам избирательной кампании во Владивостоке в 2017 году.

СПРАВКА:

Премия РАПК - ежегодная общефедеральная и крупнейшая в России премия в области политических технологий. Награждение проводится в 13 номинациях, таких как "Лучшее событие кампании", "Лучший агитационный видеоролик", "Лучший сайт, страница в соц.сети или блог кандидата", "Лучшая линейка агитационных печатных материалов" и пр.

В жюри премии входят признанные специалисты в области электоральных и политических процессов, политические консультанты и практикующие политтехнологи.