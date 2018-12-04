Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2018 17:49  [12] Проректор ННГУ считает, что использование экзоскелета и нейромобиля станет реальным через два года
07 декабря 2018 17:12  [49] Гордума Дзержинска обратится в ОЗС с инициативой о создании и наделении полномочиями городской административной комиссии
07 декабря 2018 16:17  [108] Движение транспорта будет ограничено в связи с установкой новогодней ели на пл. Минина в Нижнем Новгороде
07 декабря 2018 15:49  [127] Шесть нижегородских перевозчиков повысили с 7 декабря цены на проезд до 30 рублей, по транспортной карте остается 26 рублей
07 декабря 2018 14:37  [146] Неизвестные под видом сотрудников МЧС предлагают нижегородцам проверить пожарную безопасность и купить оборудование
07 декабря 2018 14:03  [174] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетили полигон МАГ-1 в Дзержинске
07 декабря 2018 13:51  [631] Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин совершают осмотр объектов в регионе, связанных с экологией
07 декабря 2018 13:20  [110] Неделю Греции планируется провести в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
07 декабря 2018 12:53  [676] Площадки по продаже елей будут организованы в шести районах Нижнего Новгорода
07 декабря 2018 12:52  [131] Газета "Дзержинские ведомости" заняла второе место в областном журналистском конкурсе Нижегородской области
Общество

Гордума Дзержинска обратится в ОЗС с инициативой о создании и наделении полномочиями городской административной комиссии

07 декабря 2018 17:12  [49] Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Городская Дума Дзержинска обратится в Законодательное собрание Нижегородской области с законодательной инициативой о создании и наделении полномочиями городской административной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Крометого, депутаты предложили внести изменения в КоАП Нижегородской области.
Таким образом, дзержинские депутаты приняли решение направить свои предложения по двум законопроектам - "О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях" и "Об административной комиссии Дзержинска и о наделении органов местного самоуправления Дзержинска государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административной комиссии в Дзержинске".

Как отметили в пресс-службе, депутаты Гордумы не единожды выражали обеспокоенность по поводу отсутствия в городе достаточного контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.

В настоящее время рассматривать протоколы об административных нарушениях в данной сфере и налагать штрафы может только государственная жилищная инспекция Нижегородской области (в Дзержинске - Дзержинский отдел ГЖИ). Однако, по мнению депутатов, при создании в Дзержинске административной комиссии с правом самостоятельно налагать штрафы значительно возрастет фактор неотвратимости наказания за нарушения благоустройства и чистоты городской территории, будь то неубранная вовремя контейнерная площадка, размещенный на газоне автотранспорт или организация несанкционированных свалок мусора в городских лесах.

В случае принятия законопроекта, органам местного самоуправления будут переданы государственные полномочия в части создания административной комиссии и определению перечня должностных лиц органов МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Как указано в законопроекте, комиссию создает представительный орган местного самоуправления, который утверждает ее персональный состав и регламент работы. В состав комиссии входит не менее пяти человек. Срок полномочий членов комиссии - четыре года.

В связи с созданием этой структуры потребуется внесение изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. Данный законопроект также будет представлен в Законодательное собрание области.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph