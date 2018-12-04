Гордума Дзержинска обратится в ОЗС с инициативой о создании и наделении полномочиями городской административной комиссии Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Городская Дума Дзержинска обратится в Законодательное собрание Нижегородской области с законодательной инициативой о создании и наделении полномочиями городской административной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Крометого, депутаты предложили внести изменения в КоАП Нижегородской области.

Таким образом, дзержинские депутаты приняли решение направить свои предложения по двум законопроектам - "О внесении изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях" и "Об административной комиссии Дзержинска и о наделении органов местного самоуправления Дзержинска государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административной комиссии в Дзержинске".

Как отметили в пресс-службе, депутаты Гордумы не единожды выражали обеспокоенность по поводу отсутствия в городе достаточного контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа.

В настоящее время рассматривать протоколы об административных нарушениях в данной сфере и налагать штрафы может только государственная жилищная инспекция Нижегородской области (в Дзержинске - Дзержинский отдел ГЖИ). Однако, по мнению депутатов, при создании в Дзержинске административной комиссии с правом самостоятельно налагать штрафы значительно возрастет фактор неотвратимости наказания за нарушения благоустройства и чистоты городской территории, будь то неубранная вовремя контейнерная площадка, размещенный на газоне автотранспорт или организация несанкционированных свалок мусора в городских лесах.

В случае принятия законопроекта, органам местного самоуправления будут переданы государственные полномочия в части создания административной комиссии и определению перечня должностных лиц органов МСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Как указано в законопроекте, комиссию создает представительный орган местного самоуправления, который утверждает ее персональный состав и регламент работы. В состав комиссии входит не менее пяти человек. Срок полномочий членов комиссии - четыре года.



В связи с созданием этой структуры потребуется внесение изменений в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. Данный законопроект также будет представлен в Законодательное собрание области.