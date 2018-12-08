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Политика

Денис Москвин избран в состав президиума генерального совета "Единой России"

08 декабря 2018 19:20  [63] Политика
Фото: пресс-служба РИК НРО Единой России

Фото: пресс-служба РИК НРО Единой России

Денис Москвин избран в состав президиума генерального совета "Единой России". Об этом сообщает РИК НРО "Единой России".

Согласно информации 8 декабря в Москве по итогам XVIII cъезда состоялось заседание генерального совета партии в новом составе, который был избран в рамках пленарного заседания.

В частности, на мероприятии утвердили новый состав президиума генсовета. В него вошел депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин.

Напомним, на XVIII cъезде "Единой России" утвердили новый состав генерального совета партии. В него были избраны губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин.

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