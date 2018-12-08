"Настоящий герой - это всегда защитник, стоящий на страже интересов своего народа и своей страны!" - Глеб Никитин Общество

Настоящий герой - это всегда защитник, стоящий на страже интересов своего народа и своей страны! - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днём Героев Отечества! Этот замечательный праздник ещё один повод вспомнить о наших героях и высказать им слова благодарности. Мы чествуем как тех, кто был удостоен высокого звания в последние 80 лет, так и тех, кто защищал своё Отечество столетия назад. Говорим спасибо тем, кто выполняет свой долг, рискуя жизнью, чтобы помочь другим. Настоящий герой - это всегда защитник, стоящий на страже интересов своего народа и своей страны!" - сказано в поздравлении.

"В пантеон Героев России навсегда вошли ратники Нижегородского ополчения и солдаты-горьковчане, уходившие на фронт от стен нашего кремля в ноябре 1941 года. В самые страшные для страны годы нижегородцы отважно вставали на защиту Родины. Вечная им память и слава! Мы должны помнить страницы истории, чтобы на примерах героев прошлого воспитывать новые поколения. В этот день желаю всем здоровья и мужества!" - говорится в поздравлении.