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Общество

Нижегородцы узаконили по амнистии почти 500 гаражей

22 июля 2026 08:00 Общество
Нижегородцы узаконили по амнистии почти 500 гаражей

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с начала 2026 года по «гаражной амнистии» оформили 487 гаражей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном управлении Росреестра.

За этот период также зарегистрировано 1027 земельных участков под гаражами. Их общая площадь составила 31 306,5 кв. м.

Всего с начала действия программы — с 1 сентября 2021 года по 1 июля 2026 года — жители региона оформили 3660 гаражей и 8619 земельных участков. Общая площадь участков превысила 324 464 кв. м.

Напомним, ранее Госдума продлила действие программы до 2031 года.

«Продление амнистии до 2031 года снимает временные страхи, но я рекомендую не затягивать: собранные документы лучше оформлять сразу, чтобы обезопасить себя от имущественных споров», — отметила руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн.

Напомним, «гаражная амнистия» позволяет бесплатно оформить в собственность капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса РФ, а также получить права на участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Добавим, что в феврале 2026 года мэрия Нижнего Новгорода обновила правила выявления сноса незаконных некапитальных гаражей и конструкций.

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Теги:
Имущество Росреестр
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