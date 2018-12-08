"История Нижнего Новгорода богата примерами, когда героизм становился поистине народным, массовым", - Владимир Панов

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов направил поздравление с Днем Героев Отечества.

"Уважаемые нижегородцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем Героев Отечества! В этот день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия! Мы воздаем заслуженные почести всем, кто отличился на военном поприще, внес большой вклад в укрепление безопасности страны!" - говорится в поздравлении.

"История Нижнего Новгорода богата примерами, когда героизм становился поистине народным, массовым. Подвиги ополчения Минина и Пожарского, жертвенность поколения ветеранов Великой Отечественной войны составляют гордость и славу нашего города! Эту традицию мужества, долга, гражданской ответственности продолжают новые поколения нижегородцев, которые сегодня обеспечивают безопасность Отечества и готовы пожертвовать своим здоровьем и даже жизнью ради блага родной страны!" - сказано в поздравлении.

"Представителей разных поколений наших земляков объединяет то, что они верно служат Родине, не словами, а делами доказывая, что сражаться, созидать, работать для блага своей страны – это высшая награда для настоящего гражданина и патриота!" - говорится в поздравлении.