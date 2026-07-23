Определены победители IX Всероссийского конкурса СМИ и соц медиа «Созидание и развитие»

Жюри определили призеров в номинациях, посвященных жилищному и дорожному строительству, развитию инфраструктуры, ЖКХ и формированию комфортной городской среды. Конкурсные работы оценивали представители федеральных органов государственной власти и ведущих федеральных СМИ.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин:
«Экспертному жюри предстояло выбрать лучшие работы среди большого количества сильных материалов. Особо значимо, что этот год ознаменован празднованием 70-летия Дня строителя. Благодарю всех участников за внимание к темам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства и поздравляю победителей конкурса».
Победителями стали 18 участников:
- Лучший материал о создании современной жилой застройки — ГТРК «Вайнах», Чеченская Республика
- Лучший материал о модернизации коммунальной инфраструктуры и управлении жилым фондом — ТРК «Сургутинтерновости», Ханты-Мансийский автономный округ
- Лучший материал о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда — «Ямал-Медиа», Ямало-Ненецкий автономный округ
- Лучший материал о реализации ипотечных программ — «Татар-информ», Республика Татарстан
- Лучший материал о комплексном развитии территорий — «Телеканал 360», Московская область
- Лучший материал о формировании комфортной городской среды — «ИД «Губерния», Челябинская область
- Лучший материал о восстановлении и развитии воссоединённых регионов — ТРК «НИКА», Калужская область
- Лучший материал об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ — РИА «Воронеж», Воронежская область
- Лучший материал о кадрах строительной отрасли — «Новгородские ведомости», Новгородская область
- Лучший материал о цифровизации и сокращении излишних процедур в строительстве — ТК «Волга», Нижегородская область
- Лучший материал о технологиях в дорожной сфере — Руслан Шарафутдинов, автор ток-шоу «Честно говоря», Республика Башкортостан
- Лучший материал об обеспечении транспортной доступности небольших населённых пунктов — ГТРК «Луганск», Луганская Народная Республика
- Лучший материал о позитивных результатах внедрения интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях — ИА «Верхняя Волга медиа», Ярославская область
- Лучший материал о популяризации профессий в сфере дорожного хозяйства — Медиашкола «Телешко», Курская область
- Лучший материал об обновлении социально значимых маршрутов — «Телеканал 360», Республика Карелия
- Лучший материал о безопасности на автомобильных дорогах — Редакция газеты «Енисейская правда», Красноярский край
- Лучший материал о представителях дорожной профессии — патриотах Родины и дела — Воробьевская районная газета «Восход», Воронежская область
- Народный Выбор — ГТРК «Луганск», Луганская Народная Республика
Гендиректор ФРТ Василий Купызин:
«Каждая конкурсная работа — это вклад в популяризацию важных отраслевых проектов и возможность показать, как меняются города и качество жизни людей в них. Благодарю всех участников за интерес к конкурсу и высокий профессиональный уровень представленных материалов».
Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве.
У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+