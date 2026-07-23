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Исследование Билайн Adtech: День города в Нижнем Новгороде усиливает поток к кафе и ресторанам

23 июля 2026 13:10 Общество
Исследование Билайн Adtech: День города в Нижнем Новгороде усиливает поток к кафе и ресторанам

Фото: magnific.com

В преддверии Дня города Нижнего Новгорода 2026 локальному бизнесу важно понимать, как массовые городские события влияют на поведение жителей и гостей города. Исследование Билайн Adtech, проведенное на основе активности в день празднования Дня города 16 августа 2025 года, показало: событие значительно увеличивает поток людей и интерес к заведениям, однако максимальный вечерний трафик не всегда приводит к росту покупок.

Для анализа была выбрана площадь Минина и Пожарского. Изучались пешеходная доступность кафе и ресторанов, интерес к ним и фактические покупки. Под интересом понимаются поисковые и поведенческие сигналы, показывающие, что человек рассматривал заведение как вариант для посещения.

Расчеты выполнены с использованием предсказательных математических моделей на основе обезличенных данных абонентов Билайна, давших согласие на обработку данных, а также информации компаний-партнеров.

Поток людей рядом с заведениями питания рос в течение дня и достиг максимума в 20:00. На это же время пришелся пик интереса к кафе и ресторанам, однако максимум покупок был раньше — в 17:00—17:30. Это показывает, что часть вечернего спроса в момент наибольшего трафика не конвертировалась в продажи.

«Среди возможных причин — высокая загрузка заведений, очереди, нехватка мест или несоответствие предложения ожиданиям вечерней аудитории», — комментирует Павел Корчагин, руководитель по развитию аналитических продуктов Билайн Adtech.

При этом ближе к эпицентру праздника рос не только поток, но и средний чек — на 49%, до 1 203 рублей. Это может говорить о готовности аудитории платить больше за удобство и близость к основной локации.

В зонах 10−15 минут покупки во время праздника также выросли: 10-минутная зона показала рост числа покупок на 41% и среднего чека на 28%, а 15-минутная — рост покупок на 60% при снижении среднего чека на 9%, что может указывать на более массовый и чувствительный к цене спрос в удалении от эпицентра события.

По словам Павла Корчагина, в ближайшей зоне к площади бизнесу особенно важны скорость обслуживания, готовность к высокой нагрузке и предложения take-away. В радиусе 10 минут перспективна работа с теми, кто ищет менее загруженные места рядом с событием. В 15-минутной зоне — сценарии более спокойного посещения после основной праздничной активности.

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Теги:
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