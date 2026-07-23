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Нижегородцам объяснили, как решить конфликт без обращения в суд

23 июля 2026 10:48 Общество
Нижегородцам объяснили, как решить конфликт без обращения в суд

Фото: Кира Мишина

Многие споры можно урегулировать без судебного разбирательства. О таком способе рассказал директор ГБУ Нижегородской области «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» Анатолий Карсаков.

По словам эксперта, для этого существует процедура медиации. Это внесудебный способ разрешения конфликтов, при котором сторонам помогает нейтральный и беспристрастный посредник — медиатор.

Главная задача медиации — помочь участникам спора самостоятельно прийти к взаимоприемлемому соглашению. При этом медиатор не принимает решений за стороны и не определяет, кто прав, а кто виноват. Все договоренности принимают исключительно сами участники конфликта.

Такой механизм подходит не для каждой ситуации. Медиация возможна только в тех случаях, когда обе стороны готовы к диалогу и заинтересованы в поиске взаимовыгодного решения. Одним из главных условий остается добровольное участие всех участников спора.

Эксперт отметил, что медиация строится на стремлении сторон достичь соглашения при содействии независимого посредника. Сам медиатор не представляет интересы ни одной из сторон и не обладает полномочиями судьи.

Еще одна особенность процедуры заключается в том, что она ориентирована не на поиск виновного, а на выработку конструктивного решения, которое устроит всех участников конфликта.

Кроме того, медиация позволяет сократить расходы и сэкономить время по сравнению с судебным разбирательством. Стороны также могут самостоятельно выбрать медиатора, что помогает повысить доверие к процедуре и итоговым договоренностям.

Важным преимуществом остается и конфиденциальность. Все обсуждения проходят в закрытом формате, а сама процедура может быть организована с учетом графика участников, а также эмоциональных и личных особенностей конкретного спора.

По словам Анатолия Карсакова, соглашения, достигнутые в ходе медиации, обычно оказываются более компромиссными и потому чаще исполняются добровольно, чем решения, принятые судом.

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Теги:
Суд Юрист
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