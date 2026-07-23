Стало известно, сколько стоит проживание в IT-кампусе в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Максим Герасимов

Стало известно, во сколько обойдется проживание в нижегородском IT-кампусе «Неймарк». Согласно информации на сайте, будущим резидентам предлагают несколько форматов комнат и гибкую систему выбора — от бюджета до расположения и вида из окна.

Всего студентам предлагают несколько форматов размещения: одноместные и двухместные комнаты, а также разные варианты внутри колливингов. В каждой комнате есть кровать с постельным бельем, шкаф, стол и стул, зеркало, умная колонка, санузел, полотенца, душевые принадлежности и фен.

В зависимости от формата проживания платить придется от 12 до 22 тысяч рублей в месяц. Самый доступный вариант — место в двухместной комнате. От 17 тысяч рублей обойдутся одноместные комнаты.

На цену также влияет расположение комнаты. Чем выше этаж, тем дороже проживание. Дополнительная плата предусмотрена и за номера с балконами с видом.

Общежития IT-кампуса рассчитаны на 1359 мест. Здания выполнены в виде кубов, внутри расположены блоки с двумя жилыми комнатами, ванной и отдельным санузлом. В одном блоке могут проживать два или три человека.

Подать заявку на заселение могут студенты нижегородских вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Главное требование — средний балл не ниже 4,5 по пятибалльной системе, 6,5 по десятибалльной или 65 по стобалльной.



При распределении мест преимущество получат студенты направлений, связанных с IT и инженерией. Среди них — прикладная информатика, информационные системы и технологии, мехатроника и робототехника, инженерные специальности, а также направления в сфере педагогики, дизайна, лингвистики, строительства и архитектуры.

Как выглядят эти современные общежития можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что на строительство IT-кампуса «Неймарк» направят ещё 16,8 млрд рублей.